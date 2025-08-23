Подавляющее большинство украинцев общаются дома на государственном языке – опрос

Подавляющее большинство украинцев (62%) заявили, что обычно общаются дома на украинском языке, 27% – на украинском и русском и только 10% – только на русском.

Источник: опрос социологической группы "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института, проведенный в период с 22 по 27 июля

Детали: Больше всего украиноязычных традиционно на западе Украины – 89%. Только 8% жителей региона общаются на обоих языках, и 2% – на русском.

Реклама:

В центральных областях 65% ответили, что говорят дома на украинском, 28% – на украинском и русском, 7% – на русском.

На юге больше всего опрошенных (44%) говорят дома на двух языках, 37% – на украинском, 18% – на русском.

Даже на востоке Украины на украинском языке говорят больше опрошенных (28%), чем на русском (26%), при этом 44% ответили, что говорят дома на обоих языках.

РЕКЛАМА:

На вопрос, давно ли они говорят на выбранном языке или недавно сменили язык, 93% украинцев ответили, что говорят давно, а 7% – что недавно сменили язык общения.

Справочно: Опрос проведен по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий, методом телефонного интервью с использованием компьютера (CATI), на основе случайной выборки мобильных номеров. Всего было опрошено 2400 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше. Погрешность по предположению о простом случайном отборе составляет 2,0 процентных пункта для полной выборки.