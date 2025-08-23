ДТП з громадським транспортом у Харкові: затримали нетверезого водія авто

У Харкові затримали водія позашляховика, який спричинив ДТП за участі автобуса і тролейбуса, внаслідок чого постраждали 9 людей.

Джерело: Харківська обласна прокуратура, поліція Харківщини

Дослівно: "За даними слідства, 46-річний водій автомобіля Toyota, рухаючись із перевищенням швидкості по проспекту Героїв Харкова в бік центру міста, допустив зіткнення з маршрутним автобусом. Від удару позашляховик розвернуло, після чого він врізався у тролейбус, що рухався у попутному напрямку.

Внаслідок аварії постраждали (отримали гостру реакцію на стрес та тілесні ушкодження) сім людей, серед них – вагітна жінка та 16-річна дівчина.

Попередньо встановлено, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Крім того, він відмовився проходити перевірку на вміст алкоголю за допомогою "Драгера"".

Деталі: Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому тілесне ушкодження середньої тяжкості (ч. 1 ст. 286-1 КК України).

Разом з тим, поліція повідомила про 9 постраждалих: семеро пасажирів громадського транспорту - жінки 31, 40, 60, 61, 63 років, 40-річний чоловік та 16-річна дівчина, а також травмовані 46-річний водій і пасажирка легковика. Усі потерпілі були доставлені до лікарні з ушкодженнями різного ступеня.

Що передувало: У Харкові в суботу сталося зіткнення автомобіля Toyota, тролейбуса та автобуса.