Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ДТП з громадським транспортом у Харкові: затримали нетверезого водія авто

Катерина ТищенкоСубота, 23 серпня 2025, 21:42
ДТП з громадським транспортом у Харкові: затримали нетверезого водія авто
затриманий водій, фото прокуратури

У Харкові затримали водія позашляховика, який спричинив ДТП за участі автобуса і тролейбуса, внаслідок чого постраждали 9 людей.

Джерело: Харківська обласна прокуратура, поліція Харківщини

Дослівно: "За даними слідства, 46-річний водій автомобіля Toyota, рухаючись із перевищенням швидкості по проспекту Героїв Харкова в бік центру міста, допустив зіткнення з маршрутним автобусом. Від удару позашляховик розвернуло, після чого він врізався у тролейбус, що рухався у попутному напрямку.

Реклама:

Внаслідок аварії постраждали (отримали гостру реакцію на стрес та тілесні ушкодження) сім людей, серед них – вагітна жінка та 16-річна дівчина.

Попередньо встановлено, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Крім того, він відмовився проходити перевірку на вміст алкоголю за допомогою "Драгера"".

Деталі: Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

РЕКЛАМА:

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому тілесне ушкодження середньої тяжкості (ч. 1 ст. 286-1 КК України).

Разом з тим, поліція повідомила про 9 постраждалих: семеро пасажирів громадського транспорту - жінки 31, 40, 60, 61, 63 років, 40-річний чоловік та 16-річна дівчина, а також травмовані 46-річний водій і пасажирка легковика. Усі потерпілі були доставлені до лікарні з ушкодженнями різного ступеня.

Що передувало: У Харкові в суботу сталося зіткнення автомобіля Toyota, тролейбуса та автобуса

ХарківДТП
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоЗСУ підняли синьо-жовті прапори на етнічних українських землях на Курщині
відеоЗСУ повернули контроль над Зеленим Гаєм на Донеччині – ОСУВ "Дніпро"
Лузан виграла друге золото за день на чемпіонаті світу з веслування
відеоРозвідники й ЗСУ зірвали спробу наступу росіян на Донеччині, РДК взяв у полон 16 окупантів
Переважна більшість українців спілкуються вдома державною мовою – опитування
Зеленський підписав нові санкції: під обмеження потрапили родичі Путіна та російські компанії
Усі новини...
Харків
У Харкові зіткнулися авто, тролейбус і автобус: 8 постраждалих
У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи у 5-поверхівці, яка потрапила під російський удар
"Били по людях, які мирно спали": внаслідок удару РФ по Харкову загинула ціла родина
Останні новини
22:41
Генштаб: На Покровському напрямку росіяни атакували 40 разів, на Новопавлівському – 27
22:10
Парламент Нідерландів не підтримав визнання Палестини і санкції проти Ізраїлю
21:47
CNN: Росія планує випускати понад 6 тисяч "Шахедів" щомісяця
21:42
оновленоДТП з громадським транспортом у Харкові: затримали нетверезого водія авто
21:19
тенісUS Open готується до нашестя агресивних комах
21:16
відеоЗСУ підняли синьо-жовті прапори на етнічних українських землях на Курщині
21:13
Coca-Cola планує продати найбільшу мережу кавʼярень у Британії – SkyNews
21:00
ОновленоДрони атакували Санкт-Петербург і Москву
20:46
фотоНа Дніпропетровщині через атаки РФ загинула людина, 9 постраждали
20:40
Майже половина поляків не довіряє Трампу в питаннях безпеки Польщі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: