ДТП с общественным транспортом в Харькове: задержали нетрезвого водителя автомобиля

Катерина ТищенкоСуббота, 23 августа 2025, 21:42
задержанный водитель, фото прокуратуры

В Харькове задержали водителя внедорожника, который стал виновником ДТП с участием автобуса и троллейбуса, в результате которого пострадали 7 человек.

Источник: Харьковская областная прокуратура, полиция области

Дословно: "По данным следствия, 46-летний водитель автомобиля Toyota, двигаясь с превышением скорости по проспекту Героев Харькова в сторону центра города, допустил столкновение с маршрутным автобусом. От удара внедорожник развернуло, после чего он врезался в троллейбус, двигавшийся в попутном направлении.

В результате аварии пострадали (получили острую реакцию на стресс и телесные повреждения) семь человек, среди них – беременная женщина и 16-летняя девушка.

Предварительно установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, он отказался проходить проверку на содержание алкоголя с помощью "Драгера"".

Детали: Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло за собой телесные повреждения средней тяжести (ч. 1 ст. 286-1 УК Украины).

Вместе с тем, полиция сообщила о 9 пострадавших: семеро пассажиров общественного транспорта - женщины 31, 40, 60, 61, 63 лет, 40-летний мужчина и 16-летняя девушка, а также травмированные 46-летний водитель и пассажирка легковушки. Все пострадавшие были доставлены в больницу с повреждениями различной степени тяжести.

Что предшествовало: В Харькове в субботу произошло столкновение автомобиля Toyota, троллейбуса и автобуса.

