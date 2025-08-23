Усі розділи
Генштаб: На Покровському напрямку росіяни атакували 40 разів, на Новопавлівському – 27

Катерина ТищенкоСубота, 23 серпня 2025, 22:41
Генштаб: На Покровському напрямку росіяни атакували 40 разів, на Новопавлівському – 27
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

З початку доби відбулося 134 бойових зіткнень, зокрема на Покровському напрямку росіяни здійснили 40 атак, на Новопавлівському – 27.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: На Покровському напрямку ворог здійснив 40 атак. Окупанти намагались йти вперед поблизу населених пунктів Маяк, Никанорівка, Нове Шахове, Красний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухий Яр, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове Новоукраїнка та у бік населених пунктів Родинське, Покровськ, Балаган, Молодецьке, Філія. П’ять бойових зіткнень досі тривають.

За попередніми підрахунками, у суботу на цьому напрямку українські воїни ліквідували 67 окупантів та ще 40 – поранили. Знищено міномет, 16 БпЛА, три пункти управління БпЛА, два автомобілі, один мотоцикл, засіб РЕБ та пошкоджено гармату, одиницю спеціальної техніки, три пункти управління БпЛА та шість укриттів для особового складу противника.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 19 атак окупантів у районах населених пунктів Вільне Поле, Маліївка, Воскресенка, Темирівка, Ольгівка та у бік Іванівки, Запорізького, триває вісім бойових зіткнень.

На Краматорському напрямку захисники зупинили 11 спроб загарбників просунутися у районі Часового Яру та в напряму Маркового, Ступочок, Предтечиного, Білої Гори. Два боєзіткнення тривають.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили дві штурмових дій окупантів. Також ворог завдав п’ять авіаційних ударів, застосувавши 17 керованих авіабомб, та здійснив 165 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник намагався штурмувати позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Вовчанськ, Амбарне та у бік Зеленого, українськими підрозділами відбито п’ять атак, один бій наразі триває.

Дві атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку у районі Загризового та в напрямку Куп’янська.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили вісім атак загарбників у районах населених пунктів Греківка, Рідкодуб, Колодязі, Мирне та у бік Шандриголового, Дронівки, Серебрянки. П’ять бойових зіткнень тривають.

На Сіверському напрямку противник здійснив вісім наступальних дій у районах Григорівки, Переїзного, Федорівки та у напрямку Сіверська.

На Торецькому напрямку окупанти 9 разів штурмували позиції оборонців в районі Щербинівки та у напрямку Плещіївки, Катеринівки, Полтавки та Попового Яру. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили всі штурмові дії противника.

На Придніпровському напрямку дві спроби противника просунутись вперед на позиції українських підрозділів зазнали невдачі.

Генштабвійна
