Генштаб: На Покровском направлении россияне атаковали 40 раз, на Новопавловском – 27

С начала суток произошло 134 боевых столкновения, в частности на Покровском направлении россияне осуществили 40 атак, на Новопавловском – 27.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: На Покровском направлении враг совершил 40 атак. Оккупанты пытались продвигаться вперед вблизи населенных пунктов Маяк, Никаноровка, Новое Шаховое, Красный Лиман, Новоекономичное, Миролюбовка, Сухой Яр, Лисовка, Зверовое, Котлино, Удачное, Ореховое Новоукраинка и в сторону населенных пунктов Родинское, Покровск, Балаган, Молодецкое, Филия. Пять боевых столкновений до сих пор продолжаются.

Реклама:

По предварительным подсчетам, в субботу на этом направлении украинские воины ликвидировали 67 оккупантов и еще 40 – ранили. Уничтожены миномет, 16 БПЛА, три пункта управления БПЛА, два автомобиля, один мотоцикл, средство РЭБ и повреждены пушка, единица специальной техники, три пункта управления БПЛА и шесть укрытий для личного состава противника.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 19 атак оккупантов в районах населенных пунктов Вольное Поле, Малиевка, Воскресенка, Темировка, Ольговка и в сторону Ивановки, Запорожского, продолжается восемь боевых столкновений.

На Краматорском направлении защитники остановили 11 попыток захватчиков продвинуться в районе Часового Яра и в направлении Маркового, Ступочек, Предтечиного, Белой Горы. Два боевых столкновения продолжаются.

РЕКЛАМА:

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили две штурмовые операции оккупантов. Также враг нанес пять авиационных ударов, применив 17 управляемых авиабомб, и осуществил 165 обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении противник пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Амбарное и в сторону Зеленого, украинскими подразделениями отбито пять атак, один бой пока продолжается.

Две атаки отразили украинские защитники на Купянском направлении в районе Загризового и в направлении Купянска.

На Лиманском направлении украинские воины остановили восемь атак захватчиков в районах населенных пунктов Грековка, Редкодуб, Колодязи, Мирное и в сторону Шандриголового, Дроновки, Серебрянки. Пять боевых столкновений продолжаются.

На Северском направлении противник осуществил восемь наступательных действий в районах Григоровки, Переездного, Федоровки и в направлении Северска.

На Торецком направлении оккупанты 9 раз штурмовали позиции защитников в районе Щербиновки и в направлении Плещеевки, Катериновки, Полтавки и Попового Яра. Силы обороны стойко сдерживают натиск и отбили все штурмовые действия противника.

На Приднепровском направлении две попытки противника продвинуться вперед на позиции украинских подразделений потерпели неудачу.