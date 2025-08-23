Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У багатьох аеропортах Росії вводять обмеження, авіакомпанії змінюють розклад

Катерина ТищенкоСубота, 23 серпня 2025, 23:09
У багатьох аеропортах Росії вводять обмеження, авіакомпанії змінюють розклад
ілюстративне фото LightRocket via Getty Images

У багатьох аеропортах Росії, в тому числі в Москві та Санкт-Петербурзі, в суботу ввечері введено обмеження на прийом і випуск повітряних суден, три авіакомпанії повідомили про зміни в розкладі.

Джерело: пропагандистські агентства РИА Новости і ТАСС із посиланням на Росавіацію та авіакомпанії

Деталі: Авіакомпанії "Аэрофлот", "Россия" і "Победа" повідомили, що коригують розклад у зв'язку з обмеженнями на використання повітряного простору.

Реклама:

Московський аеропорт "Шереметьєво" ввів обмеження в периметрі повітряного простору. Відзначається, що "Шереметьєво" продовжує обслуговувати рейси російських і зарубіжних авіакомпаній на виліт і приліт "за фактом можливості і черговості".

Через введені обмеження в "Пулково" в Санкт-Петербурзі на запасні аеродроми відправилися понад 30 рейсів, затримано понад 50 рейсів. Пізніше аеропорт відновив обслуговування рейсів.

Обмеження на прийом і відправку літаків у суботу ввечері запроваджено, зокрема, в аеропортах Нижнього Новгорода, Тамбова, Самари, Нижньокамська, Іжевська, Ульяновська, Кірова, Казані та Пензи.

РЕКЛАМА:

Що передувало: Раніше в суботу Санкт-Петербург, Ленінградська область і Москва зазнали атаки безпілотників.

Росіяавіабезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоЗСУ підняли синьо-жовті прапори на етнічних українських землях на Курщині
відеоЗСУ повернули контроль над Зеленим Гаєм на Донеччині – ОСУВ "Дніпро"
Лузан виграла друге золото за день на чемпіонаті світу з веслування
відеоРозвідники й ЗСУ зірвали спробу наступу росіян на Донеччині, РДК взяв у полон 16 окупантів
Переважна більшість українців спілкуються вдома державною мовою – опитування
Зеленський підписав нові санкції: під обмеження потрапили родичі Путіна та російські компанії
Усі новини...
Росія
Дрони атакували Санкт-Петербург і Москву
У Вірменії на протесті вимагали виведення росіян з військової бази
У Росії затримуються десятки поїздів після атаки БПЛА
Останні новини
23:09
У багатьох аеропортах Росії вводять обмеження, авіакомпанії змінюють розклад
22:55
Ексчемпіон світу розкритикував Формулу-1 за використання дорогих гібридних двигунів
22:41
Генштаб: На Покровському напрямку росіяни атакували 40 разів, на Новопавлівському – 27
22:10
Парламент Нідерландів не підтримав визнання Палестини і санкції проти Ізраїлю
21:47
CNN: Росія планує випускати понад 6 тисяч "Шахедів" щомісяця
21:42
оновленоДТП з громадським транспортом у Харкові: затримали нетверезого водія авто
21:19
тенісUS Open готується до нашестя агресивних комах
21:16
відеоЗСУ підняли синьо-жовті прапори на етнічних українських землях на Курщині
21:13
Coca-Cola планує продати найбільшу мережу кавʼярень у Британії – SkyNews
21:00
ОновленоДрони атакували Санкт-Петербург і Москву
Усі новини...
Реклама:
Реклама: