Во многих аэропортах России, в том числе в Москве и Петербурге, в субботу вечером были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, три авиакомпании корректируют расписание.

Источник: пропагандистские агентства РИА Новости и ТАСС со ссылкой на Росавиацию и авиакомпании

Детали: Авиакомпании "Аэрофлот", "Россия" и "Победа" сообщили, что корректируют расписание в связи с ограничениями на использование воздушного пространства.

Московский аэропорт "Шереметьево" ввел ограничения в периметре воздушного пространства. Отмечается, что "Шереметьево" продолжает обслуживать рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет "по факту возможности и очередности".

Из-за введенных ограничений в "Пулково" в Санкт-Петербурге на запасные аэродромы ушли более 30 рейсов, задержаны более 50 рейсов. Позже аэропорт возобновил обслуживание рейсов.

Ограничения на прием и отправку самолетов введены, в частности, в аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова, Самары, Нижнекамска, Ижевска, Ульяновска, Кирова, Казани и Пензы.

Обновлено: По состоянию на 23:30 ограничения на прием и выпуск воздушных судов в "Шереметьево" сняты, также их снимают в некоторых других аэропортах.

В ночь на 24 августа Росавиация сообщила о снятии ограничений в ряде российских аэропортов.

Что предшествовало: Ранее в субботу Санкт-Петербург, Ленинградская область и Москва подверглись атаке беспилотников.