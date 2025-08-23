Усі розділи
Катерина ТищенкоСубота, 23 серпня 2025, 23:44
Мерц про прогрес врегулювання в Україні: Ми пройшли 200 метрів із 10 кілометрів
Фрідріх Мерц, фото Getty Images

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після зустрічі європейських лідерів і президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні оцінив прогрес у мирному врегулюванні по Україні в два відсотки.

Джерело: Мерц у суботу на з'їзді відділення Християнсько-демократичного союзу (ХДС) у Нижній Саксонії, повідомляє DW

Пряма мова: "Так, ми зробили перші кроки. Але я скажу образно: ми перебуваємо на дистанції в 10 кілометрів і пройшли, може, перші 200 метрів, не більше. Але в будь-якому разі, ми рухаємося в правильному напрямку".

Деталі: Водночас він вважає, що "більших дипломатичних зусиль, ніж в останні три тижні" керівництво Німеччини та Європейського Союзу ще не робило.

"Нехай сьогодні ніхто більше не говорить, що ми обговорюємо тільки поставки зброї", – зазначив канцлер.

Він додав, що з огляду на заяви правителя РФ Володимира Путіна "кожному мусить бути ясно, наскільки складним буде завдання" з врегулювання протягом найближчих тижнів або навіть місяців. Мерц закликав не відмовлятися від цієї мети і надалі домагатися миру в Україні.

Передісторія:

  • 18 серпня Мерц взяв участь у зустрічі в Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським, де також були присутні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Емманюель Макрон, президент Фінляндії Александр Стубб, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
  • Тоді Мерц наполягав, що наступний раунд переговорів з РФ повинен мати на меті припинення вогню, всупереч намірам Трампа не вести про це переговори.
  • Після зустрічі у Вашингтоні Мерц також заявляв, що Зеленський та Путін зустрінуться протягом найближчих двох тижнів.

Мерцпереговоривійна
