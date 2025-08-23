Мерц про прогрес врегулювання в Україні: Ми пройшли 200 метрів із 10 кілометрів

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після зустрічі європейських лідерів і президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні оцінив прогрес у мирному врегулюванні по Україні в два відсотки.

Джерело: Мерц у суботу на з'їзді відділення Християнсько-демократичного союзу (ХДС) у Нижній Саксонії, повідомляє DW

Пряма мова: "Так, ми зробили перші кроки. Але я скажу образно: ми перебуваємо на дистанції в 10 кілометрів і пройшли, може, перші 200 метрів, не більше. Але в будь-якому разі, ми рухаємося в правильному напрямку".

Деталі: Водночас він вважає, що "більших дипломатичних зусиль, ніж в останні три тижні" керівництво Німеччини та Європейського Союзу ще не робило.

"Нехай сьогодні ніхто більше не говорить, що ми обговорюємо тільки поставки зброї", – зазначив канцлер.

Він додав, що з огляду на заяви правителя РФ Володимира Путіна "кожному мусить бути ясно, наскільки складним буде завдання" з врегулювання протягом найближчих тижнів або навіть місяців. Мерц закликав не відмовлятися від цієї мети і надалі домагатися миру в Україні.

