Мерц о прогрессе урегулирования в Украине: Мы прошли 200 метров из 10 километров

Катерина ТищенкоСуббота, 23 августа 2025, 23:44
Мерц о прогрессе урегулирования в Украине: Мы прошли 200 метров из 10 километров
Фридрих Мерц, фото Getty Images

Канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи европейских лидеров и президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне оценил прогресс в мирном урегулировании по Украине в два процента.

Источник: Мерц в субботу на съезде отделения Христианско-демократического союза (ХДС) в Нижней Саксонии, сообщает DW

Прямая речь: "Да, мы сделали первые шаги. Но я скажу образно: мы находимся на дистанции в 10 километров и прошли, может, первые 200 метров, не больше. Но в любом случае, мы движемся в правильном направлении".

Детали: В то же время он считает, что "больших дипломатических усилий, чем в последние три недели", руководство Германии и Европейского Союза еще не предпринимало.

"Пусть сегодня никто больше не говорит, что мы обсуждаем только поставки оружия", – отметил канцлер.

Он добавил, что, учитывая заявления правителя РФ Владимира Путина, "каждому должно быть ясно, насколько сложной будет задача" по урегулированию в течение ближайших недель или даже месяцев. Мерц призвал не отказываться от этой цели и в дальнейшем добиваться мира в Украине.

Предыстория:

  • 18 августа Мерц принял участие во встрече в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским, где также присутствовали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
  • Тогда Мерц настаивал, что следующий раунд переговоров с РФ должен иметь целью прекращение огня, вопреки намерениям Трампа не вести об этом переговоры.
  • После встречи в Вашингтоне Мерц также заявлял, что Зеленский и Путин встретятся в течение ближайших двух недель.

