У Сумах було чути вибухи, район атакують ворожі БпЛА
Неділя, 24 серпня 2025, 03:34
У ніч проти 24 серпня в Сумському районі пролунала серія вибухів на тлі загрози ворожих дронів і КАБів.
Джерело: суспільний мовник "Суспільне Суми", начальник ОВА Сумської області Олег Григоров
Деталі: Інформація про вибухи в Сумах почала з’являтися о 2:44.
У період з 2:59 до 3:31 "Суспільне" повідомило про серію вибухів.
Повітряні сили попереджали про загрозу ворожих ударів по Сумщині БпЛА і КАБ.
Оновлено: Пізніше Григоров зазначив, що Суми і Сумський район знаходяться під атакою ворожих БпЛА.
Згодом "Суспільне" уточнило, що вибухи лунали у Старому Селі та Низах у Сумському районі.