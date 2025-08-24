Усі розділи
У Сумах було чути вибухи, район атакують ворожі БпЛА

Ольга Глущенко Неділя, 24 серпня 2025, 03:34
У Сумах було чути вибухи, район атакують ворожі БпЛА
ВИБУХ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: DEPOSITPHOTOS

У ніч проти 24 серпня в Сумському районі пролунала серія вибухів на тлі загрози ворожих дронів і КАБів.

Джерело: суспільний мовник "Суспільне Суми", начальник ОВА Сумської області Олег Григоров

Деталі: Інформація про вибухи в Сумах почала з’являтися о 2:44.

У період з 2:59 до 3:31 "Суспільне" повідомило про серію вибухів.

Повітряні сили попереджали про загрозу ворожих ударів по Сумщині БпЛА і КАБ.

Оновлено: Пізніше Григоров зазначив, що Суми і Сумський район знаходяться під атакою ворожих БпЛА.

Згодом "Суспільне" уточнило, що вибухи лунали у Старому Селі та Низах у Сумському районі.

