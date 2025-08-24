В Сумах были слышны взрывы, район атакуют вражеские БпЛА
Воскресенье, 24 августа 2025, 03:34
В ночь на 24 августа в Сумском районе прозвучала серия взрывов на фоне угрозы вражеских дронов и УАБов.
Источник: общественное вещание "Суспільне Суми", начальник ОВА Сумской области Олег Григоров
Подробности: Информация о взрывах в Сумах начала появляться в 2:44.
В период с 2:59 до 3:31 "Суспільне" сообщило о серии взрывов.
Воздушные силы предупреждали об угрозе вражеских ударов по Сумщине БПЛА и УАБ.
Обновлено: Позже Григоров отметил, что Сумы и Сумской район находятся под атакой враждебных БпЛА.
Впоследствии "Суспільне" уточнило, что взрывы раздавались в Старом Селе и Низах в Сумском районе.