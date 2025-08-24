Прем’єр Канади вирушить до Європи, щоб обговорити оборону і безпеку

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні відвідає Польщу, Німеччину та Латвію, аби посилити співпрацю у важливих сферах, зокрема у колективній обороні.

Джерело: офіс глави канадського уряду

Пряма мова Карні: "Оскільки наш світ стає дедалі небезпечнішим та розділенішим, Канада працює над зміцненням та диверсифікацією своїх міжнародних партнерств. Канада активізує співпрацю зі своїми давніми європейськими союзниками в галузях торгівлі, енергетики та оборони. Разом ми зміцнимо безпеку, стабільність та процвітання по обидва боки Атлантики".

Деталі: Візити Карні до європейських країн відбудуться 25-27 серпня.

Зокрема, у Варшаві Карні зустрінеться зі своїми польськими колегами, щоб просувати стратегічне партнерство між Канадою та Польщею і зміцнити співпрацю в торгівлі, енергетиці та обороні.

Крім того, Карні наголосить на незмінній підтримці Канадою сталого миру в Україні та Європі, наголосивши, що жодне рішення щодо України не повинно прийматися без України, а жодне рішення щодо Європи не повинно прийматися без Європи.

У Берліні прем'єр-міністр Канади зустрінеться з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, щоб сприяти тіснішій економічній співпраці та вирішити нагальні глобальні проблеми безпеки.

Потім Карні вирушить до Риги, де зустрінеться з латвійськими лідерами для зміцнення двосторонніх відносин між Латвією та Канадою в збільшення обсягів торгівлі, зокрема в оборонному секторі.

Канадський прем'єр-міністр також зустрінеться з військовослужбовцями Збройних сил Канади, які беруть участь в операції REASSURANCE, найбільшій активній військовій місії Канади за кордоном.