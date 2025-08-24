Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Премьер Канады отправится в Европу, чтобы обсудить оборону и безопасность

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 24 августа 2025, 06:50
Премьер Канады отправится в Европу, чтобы обсудить оборону и безопасность
Марк Карни. Фото: Getty Images

Премьер-министр Канады Марк Карни посетит Польшу, Германию и Латвию, чтобы усилить сотрудничество в важных областях, в частности в коллективной обороне.

Источник: офис главы канадского правительства

Прямая речь Карни: "Поскольку наш мир становится все более опасным и разделенным, Канада работает над укреплением и диверсификацией своих международных партнерств. Канада активизирует сотрудничество со своими давними европейскими союзниками в области торговли, энергетики и обороны. Вместе мы укрепим безопасность, стабильность и процветание".

Реклама:

Детали: Визиты Карни в европейские страны состоятся 25-27 августа.

В частности, в Варшаве Карни встретится со своими польскими коллегами, чтобы продвигать стратегическое партнерство между Канадой и Польшей и укрепить сотрудничество в торговле, энергетике и обороне.

Кроме того, Карни подчеркнула неизменную поддержку Канадой устойчивого мира в Украине и Европе, отметив, что ни одно решение по Украине не должно приниматься без Украины, а ни одно решение по Европе не должно приниматься без Европы.

РЕКЛАМА:

В Берлине премьер-министр Канады встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, чтобы способствовать более тесному экономическому сотрудничеству и решить актуальные глобальные проблемы безопасности.

Затем Карни отправится в Ригу, где встретится с латвийскими лидерами для укрепления двусторонних отношений между Латвией и Канадой в увеличении объемов торговли, в том числе в оборонном секторе.

Канадский премьер-министр также встретится с военнослужащими Вооруженных сил Канады, участвующими в операции REASSURANCE, самой активной военной миссии Канады за рубежом.

КанадаЕвропа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В День Независимости Украина провела с РФ обмен пленными
Канада передаст Украине дроны, боеприпасы и бронетехнику на сумму более $700 млн
Зеленский присвоил новые звания начальнику Генштаба и другим должностным лицам
Украинка Лузан получила четвертую золотую медаль на чемпионате мира по гребле
фотоВ Ленинградской области горит порт после атаки беспилотников
видео"И через сто лет здесь будут стоять наши потомки": Зеленский с Майдана обратился к украинцам
Все новости...
Канада
Глава МИД Канады и госсекретарь США пообщались о поддержке Украины
Принимать решения о будущем Украины могут только украинцы – МИД Канады
Сибига обсудил с главой МИД Канады дипломатические усилия вокруг Украины
Последние новости
16:54
Парламентарии 30 стран: Мирное соглашение, заключенное без Украины и Европы, поощрит агрессию РФ
16:51
35 самых памятных мгновений украинского спорта: чем запомнился каждый год независимости
16:45
Сырский сообщил об освобождении трех сел в Донецкой области
16:40
В День Независимости Украина провела с РФ обмен пленными
16:31
Премьер Канады допустил отправку военных в Украину
16:19
ВидеоВСУ нанесли удар по Сызранскому НПЗ в Самарской области РФ
16:09
Из российского плена освободили бывшего мэра Херсона
15:57
Зеленский: Украине не нужно разрешение США для ударов по РФ
15:53
В США стартует престижный теннисный турнир US Open: какие шансы украинок
15:49
Зеленский заявил о "очень позитивных результатах на Донбассе" и пообещал подробности позже
Все новости...
Реклама:
Реклама: