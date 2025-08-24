Премьер Канады отправится в Европу, чтобы обсудить оборону и безопасность

Премьер-министр Канады Марк Карни посетит Польшу, Германию и Латвию, чтобы усилить сотрудничество в важных областях, в частности в коллективной обороне.

Источник: офис главы канадского правительства

Прямая речь Карни: "Поскольку наш мир становится все более опасным и разделенным, Канада работает над укреплением и диверсификацией своих международных партнерств. Канада активизирует сотрудничество со своими давними европейскими союзниками в области торговли, энергетики и обороны. Вместе мы укрепим безопасность, стабильность и процветание".

Реклама:

Детали: Визиты Карни в европейские страны состоятся 25-27 августа.

В частности, в Варшаве Карни встретится со своими польскими коллегами, чтобы продвигать стратегическое партнерство между Канадой и Польшей и укрепить сотрудничество в торговле, энергетике и обороне.

Кроме того, Карни подчеркнула неизменную поддержку Канадой устойчивого мира в Украине и Европе, отметив, что ни одно решение по Украине не должно приниматься без Украины, а ни одно решение по Европе не должно приниматься без Европы.

РЕКЛАМА:

В Берлине премьер-министр Канады встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, чтобы способствовать более тесному экономическому сотрудничеству и решить актуальные глобальные проблемы безопасности.

Затем Карни отправится в Ригу, где встретится с латвийскими лидерами для укрепления двусторонних отношений между Латвией и Канадой в увеличении объемов торговли, в том числе в оборонном секторе.

Канадский премьер-министр также встретится с военнослужащими Вооруженных сил Канады, участвующими в операции REASSURANCE, самой активной военной миссии Канады за рубежом.