Зеленський присвоїв нові звання начальнику Генштабу та іншим посадовцям

Роман ПетренкоНеділя, 24 серпня 2025, 13:04
Андрій Гнатов (на передньому плані). Фото з Facebook-сторінки Командування Об'єднаних сил

Президент Володимир Зеленський надав військове звання генерал-лейтенанта начальнику Генерального штабу Андрію Гнатову.

Джерело: укази президента

Деталі: Окрім цього, Зеленський надав нові звання низці посадовців:

  • бригадного генерала заступнику командувача Десантно-штурмових військ полковнику Андрію Ткачуку
  • генерал-майора першому заступнику Голови Служби зовнішньої розвідки бригадному генералу Олегу Луговському
  • бригадного генерала командиру 16 армійського корпусу оперативного командування "Північ" Сухопутних військ полковнику Євгенію Курашу
  • бригадного генерала командиру 21 армійського корпусу оперативного командування "Північ" Сухопутних військ полковнику Валерію Курачу
  • генерал-майора заступнику командувача Повітряних сил бригадному генералу Сергію Голубцову
  • генерал-майора начальнику Східного регіонального управління Державної прикордонної служби бригадному генералу Олександру Птиці
  • бригадного генерала заступнику командувача Національної гвардії полковнику Олексію Осипенку
  • бригадного генерала першому заступнику начальника СБУ в Донецькій та Луганській областях полковнику Олегу Воєводіну
  • генерал-майора служби цивільного захисту начальнику Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області полковнику служби цивільного захисту Артему Астахову
  • генерала поліції третього рангу начальнику Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області полковнику поліції Олександру Ганжі.

Разом із тим президент протягом 23-24 серпня підписав десятки указів про надання нагод, в тому числі Героя України.

указиГенштаб
