Зеленський присвоїв нові звання начальнику Генштабу та іншим посадовцям
Неділя, 24 серпня 2025, 13:04
Президент Володимир Зеленський надав військове звання генерал-лейтенанта начальнику Генерального штабу Андрію Гнатову.
Джерело: укази президента
Деталі: Окрім цього, Зеленський надав нові звання низці посадовців:
Реклама:
- бригадного генерала заступнику командувача Десантно-штурмових військ полковнику Андрію Ткачуку
- генерал-майора першому заступнику Голови Служби зовнішньої розвідки бригадному генералу Олегу Луговському
- бригадного генерала командиру 16 армійського корпусу оперативного командування "Північ" Сухопутних військ полковнику Євгенію Курашу
- бригадного генерала командиру 21 армійського корпусу оперативного командування "Північ" Сухопутних військ полковнику Валерію Курачу
- генерал-майора заступнику командувача Повітряних сил бригадному генералу Сергію Голубцову
- генерал-майора начальнику Східного регіонального управління Державної прикордонної служби бригадному генералу Олександру Птиці
- бригадного генерала заступнику командувача Національної гвардії полковнику Олексію Осипенку
- бригадного генерала першому заступнику начальника СБУ в Донецькій та Луганській областях полковнику Олегу Воєводіну
- генерал-майора служби цивільного захисту начальнику Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області полковнику служби цивільного захисту Артему Астахову
- генерала поліції третього рангу начальнику Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області полковнику поліції Олександру Ганжі.
Разом із тим президент протягом 23-24 серпня підписав десятки указів про надання нагод, в тому числі Героя України.