Зеленский присвоил новые звания начальнику Генштаба и другим должностным лицам
Воскресенье, 24 августа 2025, 13:04
Президент Владимир Зеленский присвоил воинское звание генерал-лейтенанта начальнику Генерального штаба Андрею Гнатову.
Источник: указы президента
Детали: Кроме того, Зеленский присвоил новые звания ряду должностных лиц:
Реклама:
- бригадного генерала заместителю командующего Десантно-штурмовыми войсками полковнику Андрею Ткачуку
- генерал-майора первому заместителю председателя Службы внешней разведки бригадному генералу Олегу Луговскому
- бригадного генерала командиру 16 армейского корпуса оперативного командования "Север" Сухопутных войск полковнику Евгению Курашу
- бригадного генерала командующему 21 армейского корпуса оперативного командования "Север" Сухопутных войск полковнику Валерию Курачу
- генерал-майора заместителю командующего Воздушными силами бригадному генералу Сергею Голубцову
- генерал-майора начальнику Восточного регионального управления Государственной пограничной службы бригадному генералу Александру Птице
- бригадного генерала заместителю командующего Национальной гвардии полковнику Алексею Осипенко
- бригадного генерала первому заместителю начальника СБУ в Донецкой и Луганской областях полковнику Олегу Воеводину
- генерал-майора службы гражданской защиты начальнику Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области полковнику службы гражданской защиты Артему Астахову
- генерала полиции третьего ранга начальнику Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области полковнику полиции Александру Ганже.
Вместе с тем президент в течение 23-24 августа подписал десятки указов о присвоении званий, в том числе Героя Украины.