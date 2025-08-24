Усі розділи
Тиждень почнеться з короткочасних дощів у частині України

Роман ПетренкоНеділя, 24 серпня 2025, 14:49

В Україні у понеділок, 25 серпня, вночі на Лівобережжі, місцями у Київській, Черкаській, Кіровоградській областях, вдень на Волині та Рівненщині короткочасні дощі.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Температура вночі 7-12°, вдень 15-20°, у південній частині 19-24°; в Карпатах вночі 3-8°, вдень 11-16°.

У Києві 25 серпня без опадів, температура вночі 10-12°, вдень 18-20°.

У вівторок, 26 серпня, у північній частині вночі місцями невеликий, вдень помірний короткочасний дощ, місцями грози, на решті території без опадів.

Температура у західних та північних областях вночі 7-12°, вдень 17-22°, на решті території вночі 10-15°, вдень 22-27°.

Прогноз погоди по Києву на 26 серпня - вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Температура вночі 10-12°, вдень 18-20°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії  ім. Бориса Срезневського в Києві 25 серпня найвища температура вдень була  33,1 в 1903р., найнижча вночі  8,1 в 1950р.

погода
