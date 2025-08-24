Все разделы
Неделя начнется с кратковременных дождей в части Украины

Роман ПетренкоВоскресенье, 24 августа 2025, 14:49

В Украине в понедельник, 25 августа, ночью на Левобережье, местами в Киевской, Черкасской, Кировоградской областях, днем на Волыни и Ровенщине кратковременные дожди.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Температура ночью 7-12°, днем 15-20°, в южной части 19-24°; в Карпатах ночью 3-8°, днем 11-16°.

В Киеве 25 августа без осадков, температура ночью 10-12°, днем 18-20°.

Во вторник, 26 августа, в северной части ночью местами небольшой, днем умеренный кратковременный дождь, местами грозы, на остальной территории без осадков.

Температура в западных и северных областях ночью 7-12°, днем 17-22°, на остальной территории ночью 10-15°, днем 22-27°.

Прогноз погоды по Киеву на 26 августа - ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Температура ночью 10-12°, днем 18-20°.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского в Киеве 25 августа самая высокая температура днем была 33,1 в 1903г., самая низкая ночью 8,1 в 1950г.

погода
