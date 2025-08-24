Прем’єр Канади допустив відправку військових в Україну

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні не виключає присутність канадських військових в Україні як частину гарантій безпеки в рамках "коаліції рішучих".

Джерело: Карні під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, передає "Європейська правда"

Деталі: Він наголосив, що ядром будь-яких гарантій безпеки є сильні Збройні сили України і підкреслив важливість навчання у цьому процесі. Карні нагадав, що Канада бере участь у навчанні українських військових ще з часів анексії Криму.

Прем’єр Канади зазначив, що зараз йде робота над різними видами гарантій безпеки.



"Ми працюємо з нашими союзниками і "коаліцією рішучих" з Україною над умовами цих гарантій безпеки на землі, в небі та на морі. І я би не виключав присутність військових", – сказав Карні.

Що передувало: Також Канада 24 серпня 2025 року оголосила про те, що профінансує пакет військового обладнання і боєприпасів для України вартістю 500 мільйонів доларів, які постачатимуться зі Сполучених Штатів, в рамках нової ініціативи НАТО "Пріоритетний список потреб України" (PURL).

Марк Карні під час промови в Києві заявив, що Канада вже у вересні передасть Україні озброєння на понад $1 млрд.