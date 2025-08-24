Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Прем’єр Канади допустив відправку військових в Україну

Іванна Костіна, Катерина ТищенкоНеділя, 24 серпня 2025, 16:31
Прем’єр Канади допустив відправку військових в Україну
Марк Карні у Києві 24 серпня, фото: Bloomberg via Getty Images

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні не виключає присутність канадських військових в Україні як частину гарантій безпеки в рамках "коаліції рішучих".

Джерело: Карні під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, передає "Європейська правда"

Деталі: Він наголосив, що ядром будь-яких гарантій безпеки є сильні Збройні сили України і підкреслив важливість навчання у цьому процесі. Карні нагадав, що Канада бере участь у навчанні українських військових ще з часів анексії Криму.

Реклама:

Прем’єр Канади зазначив, що зараз йде робота над різними видами гарантій безпеки.

"Ми працюємо з нашими союзниками і "коаліцією рішучих" з Україною над умовами цих гарантій безпеки на землі, в небі та на морі. І я би не виключав присутність військових", – сказав Карні.

Що передувало: Також Канада 24 серпня 2025 року оголосила про те, що профінансує пакет військового обладнання і боєприпасів для України вартістю 500 мільйонів доларів, які постачатимуться зі Сполучених Штатів, в рамках нової ініціативи НАТО "Пріоритетний список потреб України" (PURL).

Марк Карні під час промови в Києві заявив, що Канада вже у вересні передасть Україні озброєння на понад $1 млрд.

Канадагарантії безпеки
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
На День Незалежності Україна провела з РФ обмін полоненими
Канада передасть Україні дрони, боєприпаси та бронетехніку на понад $700 млн
Зеленський присвоїв нові звання начальнику Генштабу та іншим посадовцям
Українка Лузан здобула четверту золоту медаль на чемпіонаті світу з веслування
фотоУ Ленінградській області горить порт після атаки безпілотників
відео"І через сто років тут стоятимуть наші нащадки": Зеленський з Майдану звернувся до українців
Усі новини...
Канада
Канада передасть Україні дрони, боєприпаси та бронетехніку на понад $700 млн
Прем'єр Канади прибув до Києва
Прем’єр Канади вирушить до Європи, щоб обговорити оборону і безпеку
Останні новини
16:54
Парламентарі 30 країн: Мирна угода, укладена без України і Європи, заохотить агресію РФ
16:51
35 найпамʼятніших миттєвостей українського спорту: чим запам'ятався кожен рік незалежності
16:45
Сирський повідомив про звільнення трьох сіл на Донеччині
16:40
На День Незалежності Україна провела з РФ обмін полоненими
16:31
Прем’єр Канади допустив відправку військових в Україну
16:19
ВідеоЗСУ завдали удару по Сизранському НПЗ в Самарській області РФ
16:09
З російського полону звільнили колишнього мера Херсона
15:57
Зеленський: Україні не потрібен дозвіл США для ударів по РФ
15:53
У США стартує престижний тенісний турнір US Open: які шанси українок
15:49
Зеленський заявив про "дуже позитивні результати на Донбасі" та пообіцяв подробиці згодом
Усі новини...
Реклама:
Реклама: