Лавров поставив умову, за якої Україна "має право на існування"

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Україна "має право на існування", якщо відмовиться від своїх територій, на яких РФ проводила псевдореферендуми про приєднання до країни-агресора.

Джерело: Лавров в інтерв'ю телеканалу NBC, відео якого публікують російські ЗМІ

Пряма мова: "Україна має право на існування за умови, що вона відпустить тих людей, яких вона оголосила терористами, які в рамках цілого ряду референдумів у "Новоросії", на Донбасі, у Криму вирішили, що вони належать до російської культури".

Деталі: Коментуючи свою заяву, що Росія повинна також брати участь у гарантіях безпеки для України, Лавров сказав: "Я ніколи не говорив, що у Росії має бути вето на гарантії безпеки. Однак ці гарантії повинні прийматися консенсусом".

"Якщо ви думаєте, що Росію можна відсунути вбік в рамках дискусії про безпеку на наших кордонах, це не природно", - сказав він.

