Лавров поставив умову, за якої Україна "має право на існування"

Катерина ТищенкоНеділя, 24 серпня 2025, 19:18
Лавров поставив умову, за якої Україна має право на існування
Сергій Лавров, фото Getty Images

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Україна "має право на існування", якщо відмовиться від своїх територій, на яких РФ проводила псевдореферендуми про приєднання до країни-агресора.

Джерело: Лавров в інтерв'ю телеканалу NBC, відео якого публікують російські ЗМІ

Пряма мова: "Україна має право на існування за умови, що вона відпустить тих людей, яких вона оголосила терористами, які в рамках цілого ряду референдумів у "Новоросії", на Донбасі, у Криму вирішили, що вони належать до російської культури".

Деталі: Коментуючи свою заяву, що Росія повинна також брати участь у гарантіях безпеки для України, Лавров сказав: "Я ніколи не говорив, що у Росії має бути вето на гарантії безпеки. Однак ці гарантії повинні прийматися консенсусом".

"Якщо ви думаєте, що Росію можна відсунути вбік в рамках дискусії про безпеку на наших кордонах, це не природно", - сказав він.

Передісторія:

  • Окупанти провели з 23 по 27 вересня 2022 року псевдореферендуми про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Результати "намалювали" наступні: від 87 до 99% за анексію.
  • А через пару днів Путін підписав "договір про вступ до складу Росії" захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці - громадяни РФ.
  • 21 червня 2025 року Путін заявив, що Москва наполягає на визнанні Києвом результатів "референдумів", проведених восени 2022 року в так званих "ДНР", "ЛНР", Запорізькій та Херсонській областях, після яких окуповані території України назвали "російськими".

