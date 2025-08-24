Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина "имеет право на существование", если откажется от своих территорий, на которых РФ проводила псевдореферендумы о присоединении к стране-агрессору.

Источник: Лавров в интервью телеканалу NBC, видео которого публикуют росСМИ

Прямая речь: "Украина имеет право на существование при условии, что она отпустит тех людей, которых она объявила террористами, которые в рамках целого ряда референдумов в "Новороссии", на Донбассе, в Крыму решили, что они принадлежат к русской культуре".

Детали: Комментируя свое заявление, что Россия должна также принимать участие в гарантиях безопасности для Украины, Лавров сказал: "Я никогда не говорил, что у России должно быть вето на гарантии безопасности. Однако эти гарантии должны приниматься консенсусом".

"Если вы думаете, что Россию можно отодвинуть в сторону в рамках дискуссии о безопасности на наших границах, это не естественно", - сказал он.

