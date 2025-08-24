Все разделы
Лавров поставил условие, при котором Украина "имеет право на существование"

Катерина ТищенкоВоскресенье, 24 августа 2025, 19:18
Лавров поставил условие, при котором Украина имеет право на существование
Сергей Лавров, фото Getty Images

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина "имеет право на существование", если откажется от своих территорий, на которых РФ проводила псевдореферендумы о присоединении к стране-агрессору.

Источник: Лавров в интервью телеканалу NBC, видео которого публикуют росСМИ

Прямая речь: "Украина имеет право на существование при условии, что она отпустит тех людей, которых она объявила террористами, которые в рамках целого ряда референдумов в "Новороссии", на Донбассе, в Крыму решили, что они принадлежат к русской культуре".

Детали: Комментируя свое заявление, что Россия должна также принимать участие в гарантиях безопасности для Украины, Лавров сказал: "Я никогда не говорил, что у России должно быть вето на гарантии безопасности. Однако эти гарантии должны приниматься консенсусом".

"Если вы думаете, что Россию можно отодвинуть в сторону в рамках дискуссии о безопасности на наших границах, это не естественно", - сказал он.

Предыстория:

  • Оккупанты провели с 23 по 27 сентября 2022 года псевдореферендумы о присоединении к России захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Результаты "нарисовали" следующие: от 87 до 99% за аннексию.
  • А через пару дней Путин подписал "договор о вступлении в состав России" захваченных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и заявил, что отныне их жители - граждане РФ.
  • 21 июня 2025 года Путин заявил, что Москва настаивает на признании Киевом результатов "референдумов", проведенных осенью 2022 года в так называемых "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областях, после чего оккупированные территории Украины назвали "российскими".

Лавровоккупация
