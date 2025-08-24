На Дніпропетровщині поліцейський застрелив нападника, який поранив 5 людей

У Криворізькому районі Дніпропетровської області чоловік поранив ножем двох жінок і свого батька, напав на рятувальників і правоохоронців – поліцейський застосував вогнепальну зброю, внаслідок чого нападник помер.

Джерело: поліція Дніпропетровщини

Деталі: Внаслідок події травми отримали п’ятеро людей, серед яких двоє рятувальників ДСНС.

Дослівно: "Подія сталася 24 серпня близько 16-ї на полі у Карпівській громаді. За попередньою інформацією, місцевий житель завдав ножові поранення двом жінкам, після чого підпалив сіно, що спричинило подальше поширення вогню та загрожувало життю людей. Коли на місце для гасіння пожежі прибули рятувальники ДСНС, зловмисник напав на них із ножем – один із рятувальників отримав ножове поранення, а другий – тілесні ушкодження.

Для припинення правопорушення на місце виїхали поліцейські відділення поліції № 6 Криворізького РУП та прибули на місце в той час, коли зловмисник напав з ножем на свого батька та спричинив йому поранення.

Чоловік не реагував на законні вимоги поліцейських, чинив опір та нападав на правоохоронців. Під час припинення протиправних дій поліцейський здійснив попереджувальні постріли у повітря, після чого застосував стосовно порушника вогнепальну зброю. Внаслідок отриманих поранень 42-річний чоловік загинув".

Деталі: Наразі встановлюються всі обставини події, призначено службове розслідування та повідомлено ДБР.