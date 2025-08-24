В Днепропетровской области полицейский застрелил мужчину, который ранил 5 человек

В Криворожском районе Днепропетровской области мужчина ранил ножом двух женщин и своего отца, напал на спасателей и правоохранителей – полицейский применил огнестрельное оружие, в результате чего нападавший скончался.

Источник: полиция Днепропетровской области

Детали: В результате происшествия травмы получили пять человек, среди которых двое спасателей ГСЧС.

Реклама:

Дословно: "Инцидент произошел 24 августа около 16 часов на поле в Карповской общине. По предварительной информации, местный житель нанес ножевые ранения двум женщинам, после чего поджег сено, что привело к дальнейшему распространению огня и угрожало жизни людей. Когда на место для тушения пожара прибыли спасатели ГСЧС, злоумышленник напал на них с ножом – один из спасателей получил ножевое ранение, а второй – телесные повреждения.

Для пресечения правонарушения на место выехали полицейские отделения полиции № 6 Криворожского РУП и прибыли на место в тот момент, когда злоумышленник напал с ножом на своего отца и нанес ему ранения.

Мужчина не реагировал на законные требования полицейских, сопротивлялся и нападал на правоохранителей. Во время пресечения противоправных действий полицейский произвел предупредительные выстрелы в воздух, после чего применил в отношении нарушителя огнестрельное оружие. В результате полученных ранений 42-летний мужчина погиб".

РЕКЛАМА:

Детали: В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, назначено служебное расследование и уведомлено ГБР.