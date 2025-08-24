Усі розділи
Ворог найбільше атакував на Покровському й Новопавлівському напрямках – Генштаб

Катерина ТищенкоНеділя, 24 серпня 2025, 22:22
фото: 22 ОМБр

Від початку доби на фронті відбулося 128 бойових зіткнень, зокрема на Покровському напрямку росіяни здійснили 38 атак, на Новопавлівському – 27.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: На Покровському напрямку росіяни 38 разів намагалися прорвати українську оборону в районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Удачне, Шахове, Миролюбівка, Миколаївка, Сухецьке, Лисівка, Звірове та в бік населених пунктів Родинське, Новоукраїнка, Червоний Лиман, Покровськ. Наразі тривають два бойові зіткнення.

У неділю на цьому напрямку було знешкоджено 143 окупанти, з яких 99 – безповоротно. Крім того, знищено два склади паливно-мастильних матеріалів, один пункт управління безпілотними літальними апаратами та один ворожий автомобіль.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 21 ворожий штурм поблизу населених пунктів Зелене Поле, Вільне Поле, Маліївка, Воскресенка, Шевченко, Темирівка – в бік населених пунктів Філія, Новомиколаївка, Новогеоргіївка та Комишуваха. Ще шість бойових зіткнень тривають.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 15 разів атакували поблизу населених пунктів Греківка, Торське, Іванівка, Рідкодуб, Карпівка та в бік населених пунктів Середнє, Дронівка, Шандриголове, Серебрянка. Досі не вщухають шість бойових зіткнень.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили десять ворожих штурмів у районах Серебрянки, Федорівки, Виїмки, Переїзного та в напрямку Сіверська. Незавершеним лишається одне бойове зіткнення.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські війська відбили п’ять атак противника. Також ворог завдав 13 авіаударів, застосувавши при цьому 20 керованих авіабомб, та здійснив 136 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції українських підрозділів поблизу населеного пункту Вовчанськ та в бік Дворічанського – усі ворожі атаки було відбито.

На Куп’янському напрямку противник здійснив вісім атак на позиції оборонців поблизу Куп’янська, Западного, Голубівки та Зеленого Гаю. Дотепер точаться два бойові зіткнення.

Чотири атаки ворога було відбито на Краматорському напрямку – в районах Майського та Часового Яру.

На Торецькому напрямку росіяни чотири рази атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля ворога зосереджено в районах Щербинівки та Русиного Яру.

Генштабвійна

