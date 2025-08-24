Враг больше всего атаковал на Покровском и Новопавловском направлениях – Генштаб

С начала суток на фронте произошло 128 боевых столкновений, в частности на Покровском направлении россияне осуществили 38 атак, на Новопавловском – 27.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: На Покровском направлении россияне 38 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Затишок, Никаноровка, Новое Шаховое, Новоекономичное, Удачное, Шаховое, Миролюбовка, Николаевка, Сухецкое, Лисовка, Зверовое и в сторону населенных пунктов Родинское, Новоукраинка, Червоный Лиман, Покровск. В настоящее время продолжаются два боевых столкновения.

В воскресенье на этом направлении было уничтожено 143 оккупанта, из которых 99 – безвозвратно. Кроме того, уничтожены два склада горюче-смазочных материалов, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами и один вражеский автомобиль.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 21 вражеский штурм вблизи населенных пунктов Зеленое Поле, Вольное Поле, Малиевка, Воскресенка, Шевченко, Темировка – в сторону населенных пунктов Филия, Новониколаевка, Новогеоргиевка и Комышуваха. Еще шесть боевых столкновений продолжаются.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 15 раз атаковали вблизи населенных пунктов Грековка, Торское, Ивановка, Редкодуб, Карповка и в сторону населенных пунктов Среднее, Дроновка, Шандриголове, Серебрянка. До сих пор не утихают шесть боевых столкновений.

На Северском направлении Силы обороны отразили десять вражеских штурмов в районах Серебрянки, Федоровки, Выемки, Переездного и в направлении Северска. Незавершенным остается одно боевое столкновение.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские войска отразили пять атак противника. Также враг нанес 13 авиаударов, применив при этом 20 управляемых авиабомб, и осуществил 136 обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз штурмовал позиции украинских подразделений вблизи населенного пункта Волчанск и в сторону Двуречанского – все вражеские атаки были отбиты.

На Купянском направлении противник осуществил восемь атак на позиции защитников вблизи Купянска, Западного, Голубовки и Зеленого Гая. До сих пор продолжаются два боевых столкновения.

Четыре атаки врага были отбиты на Краматорском направлении – в районах Майского и Часового Яра.

На Торецком направлении россияне четыре раза атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия врага сосредоточены в районах Щербиновки и Русиного Яра.