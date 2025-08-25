Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У центрі Києва 25 серпня обмежать рух через візит іноземних делегацій

Іван Д'яконовПонеділок, 25 серпня 2025, 04:36
У центрі Києва 25 серпня обмежать рух через візит іноземних делегацій
Ілюстративне фото: Getty Images

У понеділок, 25 серпня, у Києві тимчасово обмежать рух транспорту у центральній частині міста у зв’язку з проведенням заходів за участю іноземних делегацій.

Джерело: Управління державної охорони України

Дослівно: "25 серпня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста".

Реклама:

Деталі: В УДО закликали водіїв та пішоходів планувати свої маршрути заздалегідь, аби уникнути заторів і незручностей.

Київтранспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Сибіга відповів главі МЗС Угорщини: "Не треба вказувати українському президенту, що йому робити"
Глава МЗС Угорщини обурився через заяву Зеленського щодо "Дружби"
відеоГУР і Третя штурмова звільнили Новомихайлівку на Донеччині
Венс заявив, що війна в Україні може завершитися упродовж 6 місяців
фотоЗ російського полону повернули журналіста Хилюка
відеоЗ російського полону звільнили колишнього мера Херсона
Усі новини...
Київ
Келлог прибув до Києва
У вишиванках і військовій формі: у Києві до Дня Незалежності переодягли скульптури малюків-засновників
Прем'єр Канади прибув до Києва
Останні новини
04:36
У центрі Києва 25 серпня обмежать рух через візит іноземних делегацій
04:12
NVIDIA тестує на заводах TSMC шість нових чипів на "революційній" архітектурі Rubin
03:56
МЗС Словаччини: Атаки ЗСУ по нафтопроводу "Дружба" шкодять самій Україні
02:40
Російська омбудсменка заявила про зустріч з українським представником в Білорусі
02:00
У Таїланді арештували громадянина Південної Кореї за відмивання $50 млн через криптовалюту
01:18
Росіяни завдали масованого удару дронами по Сумах: понад 10 влучань, горять будинки
01:00
Україна має отримати гарантії безпеки, дуже близькі до членства в НАТО – глава МЗС Німеччини
00:13
Сибіга відповів главі МЗС Угорщини: "Не треба вказувати українському президенту, що йому робити"
23:53
Росіяни вбили мешканку Куп'янська, ще дві постраждали
23:09
гімнастикаУкраїна вдруге в історії виграла золото групових вправ на чемпіонаті світу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: