У центрі Києва 25 серпня обмежать рух через візит іноземних делегацій

У понеділок, 25 серпня, у Києві тимчасово обмежать рух транспорту у центральній частині міста у зв’язку з проведенням заходів за участю іноземних делегацій.

Джерело: Управління державної охорони України

Дослівно: "25 серпня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста".

Деталі: В УДО закликали водіїв та пішоходів планувати свої маршрути заздалегідь, аби уникнути заторів і незручностей.