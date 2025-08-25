У центрі Києва 25 серпня обмежать рух через візит іноземних делегацій
Понеділок, 25 серпня 2025, 04:36
У понеділок, 25 серпня, у Києві тимчасово обмежать рух транспорту у центральній частині міста у зв’язку з проведенням заходів за участю іноземних делегацій.
Джерело: Управління державної охорони України
Дослівно: "25 серпня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста".
Реклама:
Деталі: В УДО закликали водіїв та пішоходів планувати свої маршрути заздалегідь, аби уникнути заторів і незручностей.