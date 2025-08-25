Все разделы
В центре Киева 25 августа ограничат движение из-за визита иностранных делегаций

Иван ДьяконовПонедельник, 25 августа 2025, 04:36
В центре Киева 25 августа ограничат движение из-за визита иностранных делегаций
Иллюстративное фото: Getty Images

В понедельник, 25 августа, в Киеве временно ограничат движение транспорта в центральной части города в связи с проведением мероприятий с участием иностранных делегаций.

Источник: Управление государственной охраны Украины

Дословно: "25 августа, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города".

Детали: В УГО призвали водителей и пешеходов планировать свои маршруты заранее, чтобы избежать пробок и неудобств.

