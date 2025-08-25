На Київщині 7-річний хлопчик застрелив сусідську дівчинку з батькової рушниці – поліція

У Бориспільському районі Київської області 7-річний хлопчик смертельно поранив сусідську дитину з батькової мисливської рушниці, повідомили правоохоронці.

Джерело: Головного управління Національної поліції в Київській області

Дослівно правоохоронці: "23 серпня близько 16:00 до поліції звернувся заявник із повідомленням про те, що в будинку знайшли 6-річну дівчинку без свідомості, з пораненням руки.

Реклама:

Правоохоронці попередньо встановили, що 7-річний хлопчик разом із дівчинкою-сусідкою грався у будинку, де проживає. Малолітній взяв до рук мисливську рушницю, що належить його батьку, та здійснив постріл у бік дівчинки. Від отриманих травм дитина померла".

Деталі: Батька хлопчика затримали.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

РЕКЛАМА:

Відносно батька хлопчика розпочали кримінальне провадження за ст. 166, ст. 264 ККУ (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною та недбалого зберігання вогнепальної зброї).

Тривають слідчі дії.