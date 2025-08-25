Усі розділи
На Київщині 7-річний хлопчик застрелив сусідську дівчинку з батькової рушниці – поліція

Ірина БалачукПонеділок, 25 серпня 2025, 07:57
Фото поліції

У Бориспільському районі Київської області 7-річний хлопчик смертельно поранив сусідську дитину з батькової мисливської рушниці, повідомили правоохоронці.

Джерело: Головного управління Національної поліції в Київській області

Дослівно правоохоронці: "23 серпня близько 16:00 до поліції звернувся заявник із повідомленням про те, що в будинку знайшли 6-річну дівчинку без свідомості, з пораненням руки.

Правоохоронці попередньо встановили, що 7-річний хлопчик разом із дівчинкою-сусідкою грався у будинку, де проживає. Малолітній взяв до рук мисливську рушницю, що належить його батьку, та здійснив постріл у бік дівчинки. Від отриманих травм дитина померла".

Деталі: Батька хлопчика затримали.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Відносно батька хлопчика розпочали кримінальне провадження за ст. 166, ст. 264 ККУ (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною та недбалого зберігання вогнепальної зброї).

Тривають слідчі дії.

Київська областьдітивбивство
