В Киевской области 7-летний мальчик застрелил соседскую девочку из отцовского ружья – полиция

В Бориспольском районе Киевской области 7-летний мальчик смертельно ранил соседского ребенка из отцовского охотничьего ружья, сообщили правоохранители.

Источник: Главное управление Национальной полиции в Киевской области

Дословно правоохранители: "23 августа около 16:00 в полицию обратился заявитель с сообщением о том, что в доме нашли 6-летнюю девочку без сознания, с ранением руки.

Правоохранители предварительно установили, что 7-летний мальчик вместе с девочкой-соседкой играл в доме, где проживает. Малолетний взял в руки охотничье ружье, принадлежащее его отцу, и выстрелил в сторону девочки. От полученных травм ребенок умер".

Детали: Отца мальчика задержали.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

В отношении отца мальчика начали уголовное производство по ст. 166, ст. 264 УК (злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком и небрежное хранение огнестрельного оружия).

Продолжаются следственные действия.