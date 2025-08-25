Військовозобов'язаний помер у Смілі; у ТЦК кажуть – травмувався, коли везли у навчальний центр

У місті Сміла, що на Черкащині, помер військовозобов’язаний, який отримав травми під час транспортування до навчального центру. У ТЦК заявили, що чоловік сам на ходу вистрибнув з автомобіля.

Джерело: Черкаський обласний ТЦК в Facebook, кропивницьке видання "Гечка"

Дослівно ТЦК: "22 серпня зі збірного пункту Черкаського РТЦК та СП була відправлена команда військовозобов’язаних до одного з навчальних центрів Збройних Сил України. Під час руху автомобіля по місту Сміла, військовозобов’язаний – солдат запасу Кушнір Євген Михайлович, перескочивши через ряд сидінь автомобіля, самовільно відчинив бокові двері та на ходу вискочив на проїжджу частину дороги, внаслідок чого отримав множинні травми".

Реклама:

Деталі: У ТЦК заявили, що транспортний засіб "негайно зупинили", постраждалому надали первинну медичну допомогу і викликали швидку та поліцію.

"Громадянина доставили до медичного закладу. На жаль, 24 серпня від отриманих травм Кушнір Є.М. помер. Приносимо щирі співчуття родині загиблого", – йдеться в повідомленні.

За цим фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та встановлює усі обставини події.

РЕКЛАМА:

У Черкаському ТЦК запевняють, що "всіляко сприяють проведенню слідства з метою встановлення причин та обставин, які сприяли трагічному випадку та притягненню винних до відповідальності".

Видання "Гечка" пише, що помер засновник школи брейкдансу у Кропивницькому Євген Мочерняк (Кушнір).

Олена Дяченко опублікувала в Instagram відеозвернення щодо ситуації з Кушніром, який на той момент ще перебував у реанімації.

За її словами танцівник мав відстрочку від мобілізації.