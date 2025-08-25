Все разделы
В Смеле умер военнообязанный, в ТЦК говорят – получил травму, когда везли в учебный центр

Ирина БалачукПонедельник, 25 августа 2025, 11:07

В городе Смела Черкасской области умер военнообязанный, который получил травмы во время транспортировки в учебный центр. В ТЦК заявили, что мужчина сам на ходу выпрыгнул из автомобиля.

Источник: Черкасский областной ТЦК в Facebook, кропивницьке видання "Гечка" 

Дословно ТЦК: "22 августа из сборного пункта Черкасского РТЦК и СП была отправлена команда военнообязанных в один из учебных центров Вооруженных Сил Украины. Во время движения автомобиля по городу Смела, военнообязанный – солдат запаса Кушнир Евгений Михайлович, перепрыгнув через ряд сидений автомобиля, самовольно открыл боковую дверь и на ходу выскочил на проезжую часть дороги, в результате чего получил множественные травмы".

Детали: В ТЦК заявили, что транспортное средство "немедленно остановили", пострадавшему оказали первую медицинскую помощь и вызвали скорую и полицию.

"Гражданина доставили в медицинское учреждение. К сожалению, 24 августа от полученных травм Кушнир Е.М. умер. Приносим искренние соболезнования семье погибшего", – говорится в сообщении.

По данному факту полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований и устанавливает все обстоятельства происшествия.

В Черкасском ТЦК уверяют, что "всячески содействуют проведению следствия с целью установления причин и обстоятельств, которые способствовали трагическому случаю, и привлечения виновных к ответственности".

Издание "Гечка" пишет, что умер основатель школы брейкданса в Кропивницком Евгений Мочерняк (Кушнир).
Елена Дяченко опубликовала в Instagram видеообращение по поводу ситуации с Кушниром, который на тот момент еще находился в реанимации. 

По ее словам, танцор имел отсрочку от мобилизации.

