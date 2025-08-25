В Україні буде прохолодно, подекуди дощитиме

Найближчими днями в Україні збережеться прохолодна погода, подекуди очікуються дощі.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "26 серпня у північній частині, вдень і в Черкаській, Полтавській та Харківській областях короткочасний дощ, подекуди гроза, на решті території переважно без опадів. Температура вночі 7-14°, вдень 21-27°, у західних та північних областях 15-20°. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-12 м/с, вдень на північному сході країни місцями пориви 15-20 м/с".

Деталі: У столиці у вівторок вночі без опадів, 10-12°, вранці та вдень короткочасний дощ, 17-19°, вітер західний, 7-12 м/с.

27 та 28 серпня в Україні переважно без опадів. Температура вночі 7-14°, вдень 21-27°, 28 серпня на півдні країни вночі 12-17°, вдень 25-30°. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-12 м/с.

У Києві середу та в четвер без опадів, вночі 10-14°, вдень у середу 21-23°, у четвер до 26°, вітер змінних напрямків, 3-10 м/с.