Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Україні буде прохолодно, подекуди дощитиме

Ірина БалачукПонеділок, 25 серпня 2025, 12:40
В Україні буде прохолодно, подекуди дощитиме
Фото ілюстративне з pixabay.com

Найближчими днями в Україні збережеться прохолодна погода, подекуди очікуються дощі.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "26 серпня у північній частині, вдень і в Черкаській, Полтавській та Харківській областях короткочасний дощ, подекуди гроза, на решті території переважно без опадів. Температура вночі 7-14°, вдень 21-27°, у західних та північних областях 15-20°. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-12 м/с, вдень на північному сході країни місцями пориви 15-20 м/с".

Реклама:

Деталі: У столиці у вівторок вночі без опадів, 10-12°, вранці та вдень короткочасний дощ, 17-19°, вітер західний, 7-12 м/с.

27 та 28 серпня в Україні переважно без опадів. Температура вночі 7-14°, вдень 21-27°, 28 серпня на півдні країни вночі 12-17°, вдень 25-30°. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-12 м/с.

У Києві середу та в четвер без опадів, вночі 10-14°, вдень у середу 21-23°, у четвер до 26°, вітер змінних напрямків, 3-10 м/с.

погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Від початку доби на фронті відбулось 136 зіткнень – Генштаб
Свириденко підтвердила, що її брат живе за кордоном: виїхав до вторгнення РФ
Трамп заявив, що "дуже добре ладнає" з Кім Чен Ином і хоче з ним ще одного побачення
Трамп пояснив участь США у гарантіях безпеки для України
ТЦК: В пункті збору мобілізованих на Рівненщині від серцевої недостатності помер чоловік
ЗМІ: Залужний відмовив Єрмаку і не пішов до команди Зеленського, але пообіцяв не критикувати президента
Усі новини...
погода
Через негоду мешканці Полтавщини залишилися без світла
Тиждень почнеться з короткочасних дощів у частині України
У Карпатах на День Незалежності випав перший сніг
Останні новини
00:20
Президент Сербії вчергове закликав протестувальників до діалогу
23:58
відеоУ російського знову здали нерви: Мєдвєдєв розтрощив чергову ракетку після вильоту з US Open
23:55
В Австрії затримали чотирьох підозрюваних у підривах банкоматів
23:36
Вуді Аллен відповів на осуд МЗС України через виступ на Московському кінофестивалі
23:18
Додон потиснув руку послу Росії і помріяв про "стратегічне партнерство"
23:02
Найбільшого девелопера Китаю виключили із Гонконгської біржі
22:42
Reuters: Адміністрація Трампа розглядає можливість запровадити санкції проти посадовців ЄС
22:31
Минулоріч посадовці задекларували на 49% більше криптовалюти, аніж у 2023 році
22:20
Від початку доби на фронті відбулось 136 зіткнень – Генштаб
22:14
"Це часто діти, які не можуть сказати, де болить". Марта Левченко про проблеми та потреби паліативної допомоги
Усі новини...
Реклама:
Реклама: