В Украине будет прохладно, местами дожди

Ирина БалачукПонедельник, 25 августа 2025, 12:40
Фото иллюстративное с pixabay.com

В ближайшие дни в Украине сохранится прохладная погода, местами ожидаются дожди.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "26 августа в северной части, днем и в Черкасской, Полтавской и Харьковской областях кратковременный дождь, местами гроза, на остальной территории преимущественно без осадков. Температура ночью 7-14°, днем 21-27°, в западных и северных областях 15-20°. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-12 м/с, днем на северо-востоке страны местами порывы 15-20 м/с".

Детали: В столице во вторник ночью без осадков, 10-12°, утром и днем кратковременный дождь, 17-19°, ветер западный, 7-12 м/с.

27 и 28 августа в Украине преимущественно без осадков. Температура ночью 7-14°, днем 21-27°, 28 августа на юге страны ночью 12-17°, днем 25-30°. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-12 м/с.

В Киеве в среду и четверг без осадков, ночью 10-14°, днем в среду 21-23°, в четверг до 26°, ветер переменных направлений, 3-10 м/с.

