У Києві директорка фірми пропонувала чоловікам "послуги" з бронювання за $8 тисяч

У Києві директорка фірми, маючи зв’язки зі службовими особами ТЦК та СП, за гроші пропонувала призовникам дистанційно зняти їх з військового обліку з подальшим фіктивним працевлаштуванням у свою компанію.

Джерело: Національна поліція, Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону

Деталі: За даними слідства, 27-річна громадянка налагодила схему сприяння у наданні хабарів службовим особам одного з ТЦК та СП міста Києва за вирішення питання щодо зняття військовозобов’язаних з військового обліку та з розшуку в системі "Оберіг" із подальшим бронюванням, шляхом їх фіктивного працевлаштування на підконтрольне підприємство.

Вартість таких "послуг" становила 5,5 тисяч доларів США за зняття із розшуку та 8 тис. за оформлення бронювання шляхом працевлаштування.

У серпні 2025 року було досягнуто домовленості щодо надання "послуг" двом особам за загальну суму неправомірної вигоди у розмірі 19 тисяч доларів.

Правоохоронці задокументували злочинну діяльність підприємці та затримали її під час отримання обумовленої суми коштів від клієнта.

Суд обрав їй запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту.

Наразі вживаються заходи до встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до вчинення злочину.

Санкція інкримінованої статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.