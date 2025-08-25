Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві директорка фірми пропонувала чоловікам "послуги" з бронювання за $8 тисяч

Валентина РоманенкоПонеділок, 25 серпня 2025, 12:46
У Києві директорка фірми пропонувала чоловікам послуги з бронювання за $8 тисяч
скриншот з відео поліції

У Києві директорка фірми, маючи зв’язки зі службовими особами ТЦК та СП, за гроші пропонувала призовникам дистанційно зняти їх з військового обліку з подальшим фіктивним працевлаштуванням у свою компанію.

Джерело: Національна поліція, Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону

Деталі: За даними слідства, 27-річна громадянка налагодила схему сприяння у наданні хабарів службовим особам одного з ТЦК та СП міста Києва за вирішення питання щодо зняття військовозобов’язаних з військового обліку та з розшуку в системі "Оберіг" із подальшим бронюванням, шляхом їх фіктивного працевлаштування на підконтрольне підприємство.

Реклама:
 

Вартість таких "послуг" становила 5,5 тисяч доларів США за зняття із розшуку та 8 тис. за оформлення бронювання шляхом працевлаштування.

У серпні 2025 року було досягнуто домовленості щодо надання "послуг" двом особам за загальну суму неправомірної вигоди у розмірі 19 тисяч доларів.

РЕКЛАМА:

Правоохоронці задокументували злочинну діяльність підприємці та затримали її під час отримання обумовленої суми коштів від клієнта.

Суд обрав їй запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту.

Наразі вживаються заходи до встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до вчинення злочину.

Санкція інкримінованої статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

ухилянтиКиївполіціяпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Від початку доби на фронті відбулось 136 зіткнень – Генштаб
Свириденко підтвердила, що її брат живе за кордоном: виїхав до вторгнення РФ
Трамп заявив, що "дуже добре ладнає" з Кім Чен Ином і хоче з ним ще одного побачення
Трамп пояснив участь США у гарантіях безпеки для України
ТЦК: В пункті збору мобілізованих на Рівненщині від серцевої недостатності помер чоловік
ЗМІ: Залужний відмовив Єрмаку і не пішов до команди Зеленського, але пообіцяв не критикувати президента
Усі новини...
ухилянти
М'яке покарання не стримує порушників кордону: у ДПСУ розповіли про рекордсменів-рецидивістів
Колишнього голову Центральної МСЕК та його підлеглих викрили на схемі фіктивних інвалідностей
Чоловік заховався під рясою монаха УПЦ МП, щоб незаконно перетнути кордон
Останні новини
00:20
Президент Сербії вчергове закликав протестувальників до діалогу
23:58
відеоУ російського знову здали нерви: Мєдвєдєв розтрощив чергову ракетку після вильоту з US Open
23:55
В Австрії затримали чотирьох підозрюваних у підривах банкоматів
23:36
Вуді Аллен відповів на осуд МЗС України через виступ на Московському кінофестивалі
23:18
Додон потиснув руку послу Росії і помріяв про "стратегічне партнерство"
23:02
Найбільшого девелопера Китаю виключили із Гонконгської біржі
22:42
Reuters: Адміністрація Трампа розглядає можливість запровадити санкції проти посадовців ЄС
22:31
Минулоріч посадовці задекларували на 49% більше криптовалюти, аніж у 2023 році
22:20
Від початку доби на фронті відбулось 136 зіткнень – Генштаб
22:14
"Це часто діти, які не можуть сказати, де болить". Марта Левченко про проблеми та потреби паліативної допомоги
Усі новини...
Реклама:
Реклама: