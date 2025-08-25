В Киеве директор фирмы предлагала мужчинам "услуги" по бронированию за $8 тысяч

В Киеве директор фирмы, имея связи с должностными лицами ТЦК и СП, за деньги предлагала призывникам удаленно снять их с воинского учета с последующим фиктивным трудоустройством в свою компанию.

Источник: Национальная полиция, Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона

Детали: По данным следствия, 27-летняя гражданка наладила схему содействия в предоставлении взяток должностным лицам одного из ТЦК и СП города Киева за решение вопроса о снятии военнообязанных с воинского учета и с розыска в системе "Оберіг" с последующим бронированием, путем их фиктивного трудоустройства на подконтрольное предприятие.

Стоимость таких "услуг" составляла 5,5 тысяч долларов США за снятие с розыска и 8 тысяч за оформление бронирования путем трудоустройства.

В августе 2025 года была достигнута договоренность о предоставлении "услуг" двум лицам на общую сумму неправомерной выгоды в размере 19 тысяч долларов.

Правоохранители задокументировали преступную деятельность предпринимателя и задержали ее во время получения оговоренной суммы средств от клиента.

Суд избрал ей меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

В настоящее время принимаются меры по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к совершению преступления.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.