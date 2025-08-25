Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Норвегія у 2026 році планує виділити $8,5 млрд на підтримку України

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцПонеділок, 25 серпня 2025, 14:37
Норвегія у 2026 році планує виділити $8,5 млрд на підтримку України
Ілюстративне фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським заявив, що країна має намір виділити близько 8,5 млрд доларів для підтримки України у 2026 році. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова прем’єр-міністра Норвегії 

Деталі: Стьоре запевнив, що його країна й надалі на високому рівні підтримуватиме Україну у її обороні проти Росії. За його словами, у 2026 році планується виділити близько 8,5 млрд доларів для України.

Реклама:

"Ця сума до виділення в рамках програми Нансена буде запропонована парламенту. Сподіваюсь, ми зможемо утримати цей рівень підтримки. Такою була пропозиція уряду", – сказав він.

Цьогоріч програма Нансена для України склала 85 млрд норвезьких крон. Уряд Стьоре повинен подати проєкт держбюджету до парламентських виборів в країні, які заплановані на вересень.

"Коли збереться парламент нового скликання, ми запросимо партії обговорити пропозицію уряду щодо структури підтримки", – заявивпрем'єр.

РЕКЛАМА:

Більша частина коштів буде виділена на військове обладнання для українських Сил оборони.

Нагадаємо:

  • 24 серпня писали, що Норвегія виділяє близько семи млрд крон (близько $695,7 млн) на протиповітряну оборону для України
  • Також Норвегія спільно зі Швецією і Данією виділять близько 500 млн доларів на постачання Україні американської зброї за новим механізмом PURL.

Норвегіядопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Від початку доби на фронті відбулось 136 зіткнень – Генштаб
Свириденко підтвердила, що її брат живе за кордоном: виїхав до вторгнення РФ
Трамп заявив, що "дуже добре ладнає" з Кім Чен Ином і хоче з ним ще одного побачення
Трамп пояснив участь США у гарантіях безпеки для України
ТЦК: В пункті збору мобілізованих на Рівненщині від серцевої недостатності помер чоловік
ЗМІ: Залужний відмовив Єрмаку і не пішов до команди Зеленського, але пообіцяв не критикувати президента
Усі новини...
Норвегія
Прем’єр-міністр Норвегії прибув до Києва
Норвегія виділяє до $700 млн на ППО України
Російський солдат втік до Норвегії та попросив притулку
Останні новини
00:20
Президент Сербії вчергове закликав протестувальників до діалогу
23:58
відеоУ російського знову здали нерви: Мєдвєдєв розтрощив чергову ракетку після вильоту з US Open
23:55
В Австрії затримали чотирьох підозрюваних у підривах банкоматів
23:36
Вуді Аллен відповів на осуд МЗС України через виступ на Московському кінофестивалі
23:18
Додон потиснув руку послу Росії і помріяв про "стратегічне партнерство"
23:02
Найбільшого девелопера Китаю виключили із Гонконгської біржі
22:42
Reuters: Адміністрація Трампа розглядає можливість запровадити санкції проти посадовців ЄС
22:31
Минулоріч посадовці задекларували на 49% більше криптовалюти, аніж у 2023 році
22:20
Від початку доби на фронті відбулось 136 зіткнень – Генштаб
22:14
"Це часто діти, які не можуть сказати, де болить". Марта Левченко про проблеми та потреби паліативної допомоги
Усі новини...
Реклама:
Реклама: