Норвегія у 2026 році планує виділити $8,5 млрд на підтримку України
Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським заявив, що країна має намір виділити близько 8,5 млрд доларів для підтримки України у 2026 році.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова прем’єр-міністра Норвегії
Деталі: Стьоре запевнив, що його країна й надалі на високому рівні підтримуватиме Україну у її обороні проти Росії. За його словами, у 2026 році планується виділити близько 8,5 млрд доларів для України.
"Ця сума до виділення в рамках програми Нансена буде запропонована парламенту. Сподіваюсь, ми зможемо утримати цей рівень підтримки. Такою була пропозиція уряду", – сказав він.
Цьогоріч програма Нансена для України склала 85 млрд норвезьких крон. Уряд Стьоре повинен подати проєкт держбюджету до парламентських виборів в країні, які заплановані на вересень.
"Коли збереться парламент нового скликання, ми запросимо партії обговорити пропозицію уряду щодо структури підтримки", – заявивпрем'єр.
Більша частина коштів буде виділена на військове обладнання для українських Сил оборони.
Нагадаємо:
- 24 серпня писали, що Норвегія виділяє близько семи млрд крон (близько $695,7 млн) на протиповітряну оборону для України.
- Також Норвегія спільно зі Швецією і Данією виділять близько 500 млн доларів на постачання Україні американської зброї за новим механізмом PURL.