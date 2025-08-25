Норвегія у 2026 році планує виділити $8,5 млрд на підтримку України

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським заявив, що країна має намір виділити близько 8,5 млрд доларів для підтримки України у 2026 році.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова прем’єр-міністра Норвегії

Деталі: Стьоре запевнив, що його країна й надалі на високому рівні підтримуватиме Україну у її обороні проти Росії. За його словами, у 2026 році планується виділити близько 8,5 млрд доларів для України.

"Ця сума до виділення в рамках програми Нансена буде запропонована парламенту. Сподіваюсь, ми зможемо утримати цей рівень підтримки. Такою була пропозиція уряду", – сказав він.

Цьогоріч програма Нансена для України склала 85 млрд норвезьких крон. Уряд Стьоре повинен подати проєкт держбюджету до парламентських виборів в країні, які заплановані на вересень.

"Коли збереться парламент нового скликання, ми запросимо партії обговорити пропозицію уряду щодо структури підтримки", – заявивпрем'єр.

Більша частина коштів буде виділена на військове обладнання для українських Сил оборони.

