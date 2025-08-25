Все разделы
Норвегия в 2026 году планирует выделить $8,5 млрд на поддержку Украины

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцПонедельник, 25 августа 2025, 14:37
Норвегия в 2026 году планирует выделить $8,5 млрд на поддержку Украины
Иллюстративное фото: Getty Images

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским заявил, что страна намерена выделить около 8,5 млрд долларов для поддержки Украины в 2026 году.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова премьер-министра Норвегии

Детали: Стёре заверил, что его страна и в дальнейшем на высоком уровне будет поддерживать Украину в ее обороне против России. По его словам, в 2026 году планируется выделить около 8,5 млрд долларов для Украины.

"Эта сумма к выделению в рамках программы Нансена будет предложена парламенту. Надеюсь, мы сможем удержать этот уровень поддержки. Таким было предложение правительства", – сказал он.

В этом году программа Нансена для Украины составила 85 млрд норвежских крон. Правительство Стёре должно подать проект госбюджета до парламентских выборов в стране, которые запланированы на сентябрь.

"Когда соберется парламент нового созыва, мы пригласим партии обсудить предложение правительства по структуре поддержки", – заявил премьер.

Большая часть средств будет выделена на военное оборудование для украинских Сил обороны.

Напомним:

  • 24 августа писали, что Норвегия выделяет около семи млрд крон (около $695,7 млн) на противовоздушную оборону для Украины.
  • Также Норвегия совместно со Швецией и Данией выделят около 500 млн долларов на поставки Украине американского оружия по новому механизму PURL.

