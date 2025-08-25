Усі розділи
ТЦК: У Дніпрі чоловік провокував бійку і втік після пострілу в повітря

Валентина РоманенкоПонеділок, 25 серпня 2025, 15:01
ТЦК: У Дніпрі чоловік провокував бійку і втік після пострілу в повітря
Ілюстративне фото pixabay

У соціальних мережах з’явилося відео, на якому чутно звук пострілу на вулиці в Дніпрі. У ТЦК та СП кажуть, що чоловік під час перевірки військово-облікових документів намагався спровокувати бійку, а після попереджувального пострілу вгору почав тікати.

Джерело: відео з Telegram-каналів, Дніпропетровський обласний ТЦК та СП у Facebook

Деталі: У соцмережах відео супроводжується надписом, що стрілянина сталася біля школи. На відео присутня також ненормативна лексика.

У ТЦК повідомляють, що, за попередньою інформацією 24 серпня 2025 року група оповіщення РТЦК та СП спільно зі співробітниками Національної поліції на вулиці Івана Нечуя-Левицького зупинили громадянина для перевірки наявності військово-облікових документів.  Всупереч вимогам діючого законодавства, що передбачає необхідність для громадян України чоловічої статі у віці від 18 до 60 років мати при собі військово-облікові документи, дана особа таких документів при собі  не мала, наголошують військові.

Вказано, що громадянину запропонували  проїхати до РТЦК для уточнення даних. Він відмовився і почав поводити себе агресивно, напавши на представників РТЦК та СП та провокуючи бійку. Після цього, за твердженням ТЦК, один із представників групи оповіщення для припинення протиправних дій та з метою зупинити бійку зробив один постріл холостим патроном угору. Це змусило порушника припинити напад, після чого він кинувся тікати.

Серед цивільних, військових та представників Національної поліції України постраждалих немає, наголошують у ТЦК.

На місце події викликали слідчу групу Національної поліції та Військову службу правопорядку. На даний триває розслідування. У ТЦК обіцяють надати повну інформацію щодо інциденту після зʼясування всіх його обставин.

Дослівно ТЦК "Повідомляємо, що керівництво Дніпропетровського обласного ТЦК та СП постійно контролює дотримання службової дисципліни. Усі резонансні випадки, які можуть свідчити про перевищення повноважень, підлягають ретельним внутрішнім перевіркам для надання об’єктивної правової оцінки діям військовослужбовців.

Якщо ви стали свідком правопорушень чи конфліктних ситуацій, звертайтеся до правоохоронних органів або на гарячі лінії:

  • Командування Сухопутних військ ЗС України: 0 800 301 937;
  • Дніпропетровський ОТЦК та СП: 0 800 507 089.

Якщо у мережі з’являються відеоматеріали про нібито "зловживання" чи "порушення прав" з боку ТЦК та СП, закликаємо перевіряти джерела інформації. Не довіряйте маніпулятивним "вкидам", які можуть бути частиною ворожої пропаганди чи використовуватися для інформаційно-психологічного впливу".

Повна інформація щодо інциденту буде надана після зʼясування всіх його обставин.

ТЦКДніпро
