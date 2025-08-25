ТЦК: В Днепре мужчина провоцировал драку и убежал после выстрела в воздух

В социальных сетях появилось видео, на котором слышен звук выстрела на улице в Днепре. В ТЦК и СП говорят, что мужчина во время проверки военно-учетных документов пытался спровоцировать драку, а после предупредительного выстрела вверх бросился наутек.

Источник: видео из Telegram-каналов, Днепропетровский областной ТЦК и СП в Facebook

Детали: В соцсетях видео сопровождается подписью, что стрельба произошла возле школы. На видео присутствует ненормативная лексика.

В ТЦК сообщают, что, по предварительной информации, 24 августа группа оповещения РТЦК и СП совместно с сотрудниками Национальной полиции на улице Ивана Нечуя-Левицкого остановили гражданина для проверки наличия военно-учетных документов. Вопреки требованиям действующего законодательства, предусматривающего необходимость для граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет иметь при себе военно-учетные документы, данное лицо таких документов при себе не имело, отмечают военные.

Указано, что гражданину предложили проехать в РТЦК для уточнения данных. Он отказался и начал вести себя агрессивно, напав на представителей РТЦК и СП и провоцируя драку. После этого, по утверждению ТЦК, один из представителей группы оповещения для пресечения противоправных действий и с целью остановить драку сделал один выстрел холостым патроном вверх. Это заставило нарушителя прекратить нападение, после чего он бросился бежать.

Среди гражданских, военных и представителей Национальной полиции Украины пострадавших нет, отмечают в ТЦК.

На место происшествия вызвали следственную группу Национальной полиции и Военную службу правопорядка. В настоящее время ведется расследование. В ТЦК обещают предоставить полную информацию об инциденте после выяснения всех его обстоятельств.

Дословно ТЦК: "Сообщаем, что руководство Днепропетровского областного ТЦК и СП постоянно контролирует соблюдение служебной дисциплины. Все резонансные случаи, которые могут свидетельствовать о превышении полномочий, подлежат тщательным внутренним проверкам для предоставления объективной правовой оценки действиям военнослужащих.

Если вы стали свидетелем правонарушений или конфликтных ситуаций, обращайтесь в правоохранительные органы или на горячие линии:

Командование Сухопутных войск ВС Украины: 0 800 301 937;

Днепропетровский ОТЦК и СП: 0 800 507 089.

Если в сети появляются видеоматериалы о якобы "злоупотреблениях" или "нарушениях прав" со стороны ТЦК и СП, призываем проверять источники информации. Не доверяйте манипулятивным "вбросам", которые могут быть частью вражеской пропаганды или использоваться для информационно-психологического воздействия".

Полная информация об инциденте будет предоставлена после выяснения всех его обстоятельств.