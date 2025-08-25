Усі розділи
У партії Орбана прирівняли удар по нафтопроводу "Дружба" до нападу на ЄС

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловПонеділок, 25 серпня 2025, 17:00
У партії Орбана прирівняли удар по нафтопроводу Дружба до нападу на ЄС
фото: DW/ТАСС

Євродепутат від угорської владної партії "Фідес" Томаш Дейч прирівняв удар України по нафтопроводу "Дружба" до "збройного нападу на Європейський Союз". У цьому ж руслі політик згадав і про вибухи на російських газогонах "Північні потоки".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на портал 444.hu

Пряма мова Дейча: Збройний напад на інфраструктуру, що служить енергетичній безпеці ЄС, є нічим іншим, як військовим нападом на Європейський Союз, і в цій ситуації питання про вступ України до ЄС має бути зняте з порядку денного".

Деталі: Дейч вважає, що Україна атакує нафтопровід "Дружба", через який угорська сторона отримує російську нафту, аби "доповнити політичні, секретні та медійні методи тиску на Угорщину військовими засобами".

Він також бездоказово стверджує, що "Північні потоки" підірвали за вказівкою "від українського державного та військового керівництва".

Що було раніше:

Читайте також Енергетична "дуель" з Орбаном: наскільки потужні аргументи мають Україна та Угорщина

УгорщинаУкраїнаЄСенергетика
