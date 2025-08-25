В партии Орбана приравняли удар по нефтепроводу «Дружба» к нападению на ЕС
Евродепутат от венгерской правящей партии "Фидес" Томаш Дейч приравнял удар Украины по нефтепроводу „Дружба" к "вооруженному нападению на Европейский Союз". В этом же русле политик упомянул и о взрывах на российских газопроводах "Северные потоки".
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на портал 444.hu
Прямая речь Дейча: Вооруженное нападение на инфраструктуру, служащую энергетической безопасности ЕС, является ничем иным, как военным нападением на Европейский Союз, и в этой ситуации вопрос о вступлении Украины в ЕС должен быть снят с повестки дня".
Детали: Дейч считает, что Украина атакует нефтепровод "Дружба", через который венгерская сторона получает российскую нефть, чтобы "дополнить политические, секретные и медийные методы давления на Венгрию военными средствами".
Он также бездоказательно утверждает, что "Северные потоки" взорвали по указанию "украинского государственного и военного руководства".
