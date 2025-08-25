Свириденко підтвердила, що її брат живе за кордоном: виїхав до вторгнення РФ

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко 25 серпня на полях національного молитовного сніданку в Києві підтвердила "Радіо Свобода", що її рідний брат виїхав з України до повномасштабного вторгнення РФ і проживає за кордоном.

Деталі: На питання журналістки, чи відповідає дійсності інформація про те, що її рідний брат нібито виїхав з України під час війни й відтоді не повернувся, Свириденко відповіла, що її брат "виїжджав не під час повномасштабної війни", а до початку російського вторгнення.

На уточнююче запитання про те, чи відповідає дійсності інформація, що її брат не повернувся в Україну, прем’єр-міністерка сказала, що "він проживає за кордоном".

Віталій Свириденко раніше був депутатом Чернігівської обласної ради і представляв партію "Слуга народу".

Нагадаємо: За даними "Української правди", найбільшим страхом Свириденко на етапі призначення прем’єром, як зізнались у розмовах її друзі, є те, що люди говоритимуть про її молодшого брата, який незадовго до початку великої війни виїхав з України, демонстративно відмовився від мандату чернігівського обласного депутата від "Слуги народу" й живе собі в Лондоні в куплених уже після вторгнення квартирі та будинку.

