Свириденко подтвердила, что ее брат живет за границей: уехал до вторжения РФ

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко 25 августа на полях национального молитвенного завтрака в Киеве подтвердила "Радио Свобода", что ее родной брат уехал из Украины до полномасштабного вторжения РФ и проживает за границей.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: На вопрос журналистки, соответствует ли действительности информация о том, что ее родной брат якобы уехал из Украины во время войны и с тех пор не вернулся, Свириденко ответила, что ее брат "уезжал не во время полномасштабной войны", а до начала российского вторжения.

На уточняющий вопрос о том, соответствует ли действительности информация, что ее брат не вернулся в Украину, премьер-министр сказала, что "он проживает за границей".

Виталий Свириденко ранее был депутатом Черниговского областного совета и представлял партию "Слуга народа".

Напомним: По данным "Украинской правды", самым большим страхом Свириденко на этапе назначения премьером, как признались в разговорах ее друзья, является то, что люди будут говорить о ее младшем брате, который незадолго до начала большой войны уехал из Украины, демонстративно отказался от мандата черниговского областного депутата от "Слуги народа" и живет себе в Лондоне в купленных уже после вторжения квартире и доме.

