ЗМІ: 30-й "Рамштайн" відбудеться 9 вересня в Лондоні

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 25 серпня 2025, 21:44
Тридцяте засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") заплановане на 9 вересня в Лондоні.

Деталі: За словами представника німецького Міноборони, засідання "Рамштайну" у столиці Великої Британії відбудеться у "змішаному форматі", проте порядок денний поки не розголошується.

"Через консультації щодо порядку денного я не можу зараз коментувати цю тему", – додав він.

Формат "Рамштайн" був започаткований у березні 2022 року Сполученими Штатами як платформа координації військової допомоги Україні за участю понад 50 держав.

Попереднє, 29-те, засідання Контактної групи з питань оборони України, відбулось в онлайновому форматі.

Раніше повідомлялось, що Міністерство оборони України протягом липня та серпня отримало від IT-коаліції чергову поставку обладнання загальною вартістю 10 млн, яку профінансували Люксембург, Ірландія, Бельгія та Естонія.

