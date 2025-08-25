Все разделы
СМИ: 30-й "Рамштайн" состоится 9 сентября в Лондоне

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 25 августа 2025, 21:44
СМИ: 30-й Рамштайн состоится 9 сентября в Лондоне
фото - getty images

Тридцатое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") запланировано на 9 сентября в Лондоне.

Источник: как пишет "Европейская правда", об этом "Суспільному" сообщил представитель Министерства обороны Германии

Детали: По словам представителя немецкого Минобороны, заседание "Рамштайна" в столице Великобритании состоится в "смешанном формате", однако повестка дня пока не разглашается.

"Из-за консультаций по повестке дня я не могу сейчас комментировать эту тему", – добавил он.

Формат "Рамштайн" был создан в марте 2022 года Соединенными Штатами как платформа координации военной помощи Украине с участием более 50 государств.

Предыдущее, 29-е, заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины состоялось в онлайн-формате.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины в течение июля и августа получило от IT-коалиции очередную поставку оборудования общей стоимостью 10 млн, которую профинансировали Люксембург, Ирландия, Бельгия и Эстония.

Великобритания
Великобритания
