Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Від початку доби на фронті відбулось 136 зіткнень – Генштаб

Тетяна ОлійникПонеділок, 25 серпня 2025, 22:20
Від початку доби на фронті відбулось 136 зіткнень – Генштаб
фото - генштаб зсу

На фронті від початку доби 25 серпня відбулось 136 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00

Дослівно: "Загалом, від початку цієї доби відбулося 136 бойових зіткнень. Загарбники завдали 43 авіаційних ударів, скинувши 57 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 459 дронів-камікадзе та здійснили 2799 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів".

Реклама:

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили п’ять штурмових дій окупантів.

На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили шість штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у районах Синьківки, Голубівки, Колісниківки та Загризового.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 17 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Новоселівка, Зелена Долина та у бік Ямполю і Серебрянки.

РЕКЛАМА:

На Сіверському напрямку ворог один раз намагався прорватися в районі Федорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано 13 бойових зіткнень, підрозділи противника намагалися просунутися в районах Часового Яру, Білої Гори та у бік Ступочок й Предтечиного.

На Торецькому напрямку росіяни шість разів атакували позиції Сил оборони.  Зусилля наступу окупанти сконцентрували в районах Диліївки, Торецька, Русиного Яру та Олександро-Калинового.

Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 43 рази намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Миролюбівка, Новоекономічне, Родинське, Гродівка, Миролюбівка, Сухий Яр, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та Дачне.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили вісім ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Ялта, Зелений Гай, Воскресенка, Шевченко та Комишуваха, ще чотири бойових зіткнення тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку точиться бій в районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку загарбники двічі намагалися просунутися в районі Плавнів та у бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку противник здійснив три безрезультатних спроби наступу, зазнав втрат та відступив.

Генштаббойові дії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Від початку доби на фронті відбулось 136 зіткнень – Генштаб
Свириденко підтвердила, що її брат живе за кордоном: виїхав до вторгнення РФ
Трамп заявив, що "дуже добре ладнає" з Кім Чен Ином і хоче з ним ще одного побачення
Трамп пояснив участь США у гарантіях безпеки для України
ТЦК: В пункті збору мобілізованих на Рівненщині від серцевої недостатності помер чоловік
ЗМІ: Залужний відмовив Єрмаку і не пішов до команди Зеленського, але пообіцяв не критикувати президента
Усі новини...
Трамп заявив, що Путін уникає зустрічі з Зеленським, бо той йому не подобається
Зеленський провів зустріч з Келлогом: Обговорили шляхи впливу на РФ
Трамп пообіцяв "рішучі заходи" і "наслідки" для РФ, якщо не буде мирної угоди за два тижні
ЗМІ: 30-й "Рамштайн" відбудеться 9 вересня в Лондоні
Останні новини
23:58
відеоУ російського знову здали нерви: Мєдвєдєв розтрощив чергову ракетку після вильоту з US Open
23:55
В Австрії затримали чотирьох підозрюваних у підривах банкоматів
23:36
Вуді Аллен відповів на осуд МЗС України через виступ на Московському кінофестивалі
23:18
Додон потиснув руку послу Росії і помріяв про "стратегічне партнерство"
23:02
Найбільшого девелопера Китаю виключили із Гонконгської біржі
22:42
Reuters: Адміністрація Трампа розглядає можливість запровадити санкції проти посадовців ЄС
22:31
Минулоріч посадовці задекларували на 49% більше криптовалюти, аніж у 2023 році
22:20
Від початку доби на фронті відбулось 136 зіткнень – Генштаб
22:14
"Це часто діти, які не можуть сказати, де болить". Марта Левченко про проблеми та потреби паліативної допомоги
22:12
У Львові завершує роботу українсько-польська експедиція, яка проводила ексгумації
Усі новини...
Реклама:
Реклама: