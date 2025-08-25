Від початку доби на фронті відбулось 136 зіткнень – Генштаб

На фронті від початку доби 25 серпня відбулось 136 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00

Дослівно: "Загалом, від початку цієї доби відбулося 136 бойових зіткнень. Загарбники завдали 43 авіаційних ударів, скинувши 57 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 459 дронів-камікадзе та здійснили 2799 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів".

Реклама:

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили п’ять штурмових дій окупантів.

На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили шість штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у районах Синьківки, Голубівки, Колісниківки та Загризового.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 17 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Новоселівка, Зелена Долина та у бік Ямполю і Серебрянки.

РЕКЛАМА:

На Сіверському напрямку ворог один раз намагався прорватися в районі Федорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано 13 бойових зіткнень, підрозділи противника намагалися просунутися в районах Часового Яру, Білої Гори та у бік Ступочок й Предтечиного.

На Торецькому напрямку росіяни шість разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували в районах Диліївки, Торецька, Русиного Яру та Олександро-Калинового.

Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 43 рази намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Миролюбівка, Новоекономічне, Родинське, Гродівка, Миролюбівка, Сухий Яр, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та Дачне.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили вісім ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Ялта, Зелений Гай, Воскресенка, Шевченко та Комишуваха, ще чотири бойових зіткнення тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку точиться бій в районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку загарбники двічі намагалися просунутися в районі Плавнів та у бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку противник здійснив три безрезультатних спроби наступу, зазнав втрат та відступив.