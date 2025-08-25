С начала суток на фронте произошло 136 столкновений – Генштаб

На фронте с начала суток 25 августа произошло 136 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00

Дословно: "В целом, с начала этих суток произошло 136 боевых столкновений. Захватчики нанесли 43 авиационных удара, сбросив 57 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1459 дронов-камикадзе и осуществили 2799 обстрелов".

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили пять штурмовых действий оккупантов.

На Купянском направлении вражеские подразделения совершили шесть штурмовых действий, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в районах Синьковки, Голубовки, Колесниковки и Загрызового.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 17 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Колодец, Новоселовка, Зеленая Долина и в сторону Ямполя и Серебрянки.

На Северском направлении враг однажды пытался прорваться в районе Федоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано 13 боевых столкновений, подразделения противника пытались продвинуться в районах Временного Яра, Белой Горы и в сторону Ступочек и Предтечиного.

На Торецком направлении россияне шесть раз атаковали позиции сил обороны. Усилия наступления кафиры сконцентрировали в районах Дилиевки, Торецкая, Русиного Яра и Александро-Калинового.

С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 43 раза пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Миролюбовка, Новоэкономическое, Родинское, Гродовка, Миролюбовка, Сухой Яр, Лисовка, Чунишино, Зверево, Котлино, Дачное, Удачное.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили восемь вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Ялта, Зеленая Роща, Воскресенка, Шевченко и Камышеваха, еще четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении идет бой в районе Малиновки.

В Ореховском направлении захватчики дважды пытались продвинуться в районе Плавней и в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении противник совершил три безрезультатных попытки наступления, понес потери и отступил.