Президент Сербії вчергове закликав протестувальників до діалогу
Президент Сербії Александар Вучич повторив заклик до демонстрантів сісти за стіл переговорів, попри те що його попередні спроби провалилися.
Джерело: Вучич в інтервʼю Euronews, передає "Європейська правда"
Деталі: Вучич згадав про пропозицію демонстрантам сісти за стіл переговорів для відкритої дискусії, яку він висловив 22 серпня.
"Це не був мій перший заклик. Насправді це був мій п'ятий або шостий заклик до діалогу, до відкритої дискусії. Я навіть запропонував їм відкриті теледебати. Вони можуть вибрати місце, вони можуть вибрати студію", – сказав він.
Сербський президент додав, що, хоча його останнє пропозиція про публічні переговори була відхилена, вона залишається в силі.
"Моя пропозиція залишатиметься в силі, доки вони (демонстранти. – Ред.) її не приймуть, тому що одного дня їм доведеться з кимось поговорити", – розповів Вучич.
Протести по всій Сербії тривають уже девʼять місяців. Їхньою відправною точкою стала трагедія у листопаді 2024 року в Новому Саді, коли через обвал навісу на відремонтованому залізничному вокзалі загинули 16 людей. Протестувальники покладають провину за трагедію на корупцію та вимагають проведення дострокових виборів у сподіванні усунути від влади Вучича.
Вони також звинувачують уряд у застосуванні насильства проти політичних опонентів і придушенні свободи ЗМІ. Уряд відкидає всі ці звинувачення.
Демонстрації залишалися переважно мирними до початку цього місяця, коли під час сутичок було поранено десятки поліцейських і цивільних та затримано сотні людей.
Другий і останній п’ятирічний президентський термін Вучича закінчується у 2027 році, коли мають відбутися й парламентські вибори.
Представники студентів заявили, що готові до дебатів із Вучичем лише під час виборчої кампанії.
