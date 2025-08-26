Все разделы
Президент Сербии в очередной раз призвал протестующих к диалогу

Олег Павлюк, Иван ДьяконовВторник, 26 августа 2025, 00:20
Президент Сербии в очередной раз призвал протестующих к диалогу
Александар Вучич. Фото: Getty Images

Президент Сербии Александар Вучич повторил призыв к демонстрантам сесть за стол переговоров, несмотря на то, что его предыдущие попытки провалились.

Источник: Вучич в интервью Euronews, передает "Европейская правда"

Детали: Вучич вспомнил о предложении демонстрантам сесть за стол переговоров для открытой дискуссии, которое он высказал 22 августа.

"Это не был мой первый призыв. На самом деле это был мой пятый или шестой призыв к диалогу, к открытой дискуссии. Я даже предложил им открытые теледебаты. Они могут выбрать место, они могут выбрать студию", – сказал он.

Сербский президент добавил, что, хотя его последнее предложение о публичных переговорах было отклонено, оно остается в силе.

"Мое предложение будет оставаться в силе, пока они (демонстранты. – Ред.) его не примут, потому что однажды им придется с кем-то поговорить", – рассказал Вучич.

Протесты по всей Сербии продолжаются уже девять месяцев. Их отправной точкой стала трагедия в ноябре 2024 года в Новом Саде, когда из-за обвала навеса на отремонтированном железнодорожном вокзале погибли 16 человек. Протестующие возлагают вину за трагедию на коррупцию и требуют проведения досрочных выборов в надежде отстранить от власти Вучича.

Они также обвиняют правительство в применении насилия против политических оппонентов и подавлении свободы СМИ. Правительство отвергает все эти обвинения.

Демонстрации оставались преимущественно мирными до начала этого месяца, когда в ходе столкновений были ранены десятки полицейских и гражданских лиц и задержаны сотни людей.

Второй и последний пятилетний президентский срок Вучича заканчивается в 2027 году, когда должны состояться и парламентские выборы.

Представители студентов заявили, что готовы к дебатам с Вучичем только во время избирательной кампании.

Читайте больше в статье: Революция без помощи ЕС: почему вспыхнули протесты в Сербии и грозит ли Вучичу падение.

Сербия
Сербия
Протестующие на севере Сербии разгромили офисы правящей партии
Сторонники Вучича спровоцировали насилие на протестах в Сербии, десятки раненых
Президент Сербии хочет встретиться с Путиным в сентябре
