Німеччина звинуватила підрядника Міноборони США у шпигунстві на користь Китаю

Іван Д'яконовВівторок, 26 серпня 2025, 02:10
Фото: Getty Images

Німецькі прокурори звинуватили громадянина США у спробі передати китайській розвідці конфіденційну військову інформацію.

Джерело: Politico

Деталі: Федеральний генеральний прокурор Німеччини оголосив у понеділок, що Мартін Д., колишній підрядник Міністерства оборони США, постане перед судом за обвинуваченням у діяльності як агент іноземної розвідки в "особливо тяжкому випадку".

Згідно з обвинувальним актом, Мартін Д. працював на цивільного оборонного підрядника з 2017 року до весни 2023-го. Починаючи з 2020 року, він був відряджений на військову базу США в Німеччині. Улітку 2024 року, як стверджує прокуратура, підозрюваний неодноразово звертався до представників китайського уряду з пропозицією передати секретні дані про військові операції США.

Передісторія: 

  • Німецькі правоохоронці затримали Мартіна Д. у листопаді 2024 року в аеропорту Франкфурта на підставі ордера, виданого Федеральним судом Німеччини. 
  • Німецькі ЗМІ повідомляли, що він намагався продати секретні дані з об’єктів США, розташованих на території Німеччини. Відтоді він перебуває під вартою, очікуючи на судовий процес.

шпигунствоНімеччинаКитайСША
