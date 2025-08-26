Німеччина звинуватила підрядника Міноборони США у шпигунстві на користь Китаю

Німецькі прокурори звинуватили громадянина США у спробі передати китайській розвідці конфіденційну військову інформацію.

Джерело: Politico

Деталі: Федеральний генеральний прокурор Німеччини оголосив у понеділок, що Мартін Д., колишній підрядник Міністерства оборони США, постане перед судом за обвинуваченням у діяльності як агент іноземної розвідки в "особливо тяжкому випадку".

Згідно з обвинувальним актом, Мартін Д. працював на цивільного оборонного підрядника з 2017 року до весни 2023-го. Починаючи з 2020 року, він був відряджений на військову базу США в Німеччині. Улітку 2024 року, як стверджує прокуратура, підозрюваний неодноразово звертався до представників китайського уряду з пропозицією передати секретні дані про військові операції США.

