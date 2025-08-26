Все разделы
Германия обвинила подрядчика Минобороны США в шпионаже в пользу Китая

Иван ДьяконовВторник, 26 августа 2025, 02:10
Фото: Getty Images

Немецкие прокуроры обвинили гражданина США в попытке передать китайской разведке конфиденциальную военную информацию.

Источник: Politico

Детали: Федеральный генеральный прокурор Германии объявил в понедельник, что Мартин Д., бывший подрядчик Министерства обороны США, предстанет перед судом по обвинению в деятельности в качестве агента иностранной разведки в "особо тяжком случае".

Согласно обвинительному акту, Мартин Д. работал на гражданского оборонного подрядчика с 2017 года до весны 2023-го. Начиная с 2020 года, он был командирован на военную базу США в Германии. Летом 2024 года, как утверждает прокуратура, подозреваемый неоднократно обращался к представителям китайского правительства с предложением передать секретные данные о военных операциях США.

Предыстория:

  • Немецкие правоохранители задержали Мартина Д. в ноябре 2024 года в аэропорту Франкфурта на основании ордера, выданного Федеральным судом Германии.
  • Немецкие СМИ сообщали, что он пытался продать секретные данные с объектов США, расположенных на территории Германии. С тех пор он находится под стражей в ожидании судебного процесса.

